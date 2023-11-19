شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يكون واتساب بتكلفة مادية؟ خطوة صادمة من جوجل تهدد ملايين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن تطبيق واتساب متاح بشكل مجانى، لكن التحديث الرئيسي من جوجل قد يجعل الملايين يواجهون رسومًا جديدة صادمة لمشاهدة بعض محادثاتهم، حيث تعمل جوجل على تغيير الشروط والأحكام الخاصة بها، وهذا يعني أن جميع النسخ الاحتياطية لمحادثات WhatsApp ستأكل الآن مساحة التخزين السحابية لشركة جوجل، بحسب mirror البريطانية.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تقدم جوجل لجميع مستخدميها مساحة تخزينية تبلغ 15 جيجابايت مجانًا ولكن عند تجاوز هذا الحد فستحتاج إلى البدء في دفع رسوم شهرية، أما اذا كنت لا تريد أن تدفع، فسيتعين عليك البدء في التخلص من الصور ومقاطع الفيديو ورسائل WhatsApp التي قمت بتخزينها في السحابة.

وستبدأ التغييرات لبعض المستخدمين في الشهر المقبل، حيث سيتم تحديث هواتف جميع محبي WhatsApp الذين يستخدمون أجهزة أندرويد في العام المقبل، وقد أعلنت جوجل في منشور على مدونتها: "كتنبيه مهم، ستبدأ النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp على نظام أندرويد قريبًا في احتساب حد التخزين السحابي لحساب جوجل الخاص بك، على غرار كيفية التعامل مع النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp على منصات الأجهزة المحمولة الأخرى".

وأضافت الشركة "سيبدأ طرح هذا التغيير أولاً لمستخدمي WhatsApp Beta بدءًا من ديسمبر 2023، ثم تدريجيًا لجميع مستخدمي WhatsApp على أندرويد بدءًا من أوائل العام المقبل"، وأكدت جوجل أن النسخ الاحتياطية لتطبيق WhatsApp على نظام أندرويد ستستمر في العمل، طالما أن لديك مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص بك.

وبمجرد وصولك إلى حد التخزين الخاص بك، ستحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها أو دفع رسوم لتعزيز البيانات، وعلى سبيل المثال، الحساب القياسي بسعة 15 جيجابايت مجاني.

الخيار التالي، الذي يقدم 100 جيجابايت، هو 1.59 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، ثم يرتفع إلى 2.49 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مقابل 200 جيجابايت و7.99 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 2 تيرابايت، ويمكن إدارة جميع هذه الخطط عبر تطبيق جوجل One على هاتفك.