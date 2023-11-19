تكنولوجيا: هاتف Oukitel WP19 Pro ينطلق بقدرة بطارية 22000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Oukitel مؤخراً عن هاتف Oukitel WP19 Pro الذي يأتي بقدرة بطارية 22000 mAh، وشاشة مميزة بمعدل تحديث 120Hz وتصميم يدعم مقاومة أعلى.

يتميز هاتف WP19 Pro بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر “Night Vision” بدقة 20 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

ويدعم Oukitel WP19 Pro رقاقة معالج Helio G99، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي حتى سعة 2 تيرابايت.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 22000 mAh، كما يأتي الهاتف بقدرة شحن سريع 33W، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

ويتميز هاتف WP19 Pro بتصميم يدعم مقاومة أعلى مع دعم معايير IP68، و IP69K، والمعايير العسكرية MIL-STD-810H، ويتميز الهاتف بسماكة 29مم، ووزن 592.3 جرام، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بدءاً من الشهر المقبل.

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