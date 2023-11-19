تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول التغييرات المتوقعة في تصميم Galaxy S24 Ultra القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات سلسلة Galaxy S24 القادمة من سامسونج، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن التغييرات المتوقعة في تصميم هاتف Galaxy S24 Ultra.

أكدت العديد من التقارير السابقة على أن الجيل القادم من هواتف Galaxy S لن يأتي بتغييرات كبيرة في التصميم عن الإصدارات الحالية من سلسلة هواتف Galaxy S23.

ولقد جاءت تسريبات مصورة جديدة عبر “Ice Universe” لتكشف عن تصميم طبقة حماية الشاشة في هواتف Galaxy S24.

ولقد أكدت الصورة على أن هواتف Galaxy S24 تأتي بنفس التصميم المميز للإصدارات السابقة، بشكل خاص في الإصدار الرئيسي وإصدار Plus حيث تتميز هذه الإصدارات بزوايا مستديرة.

من جانب أخر يظهر هاتف Galaxy S24 Ultra بالتصميم الحاد في الزوايا، بينما يختلف الإصدار الجديد في حواف الشاشة التي تتميز بتصميم منحني في إصدار Ultra السابق، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بتصميم مسطح أكثر في الحواف.

أيضاً تؤكد الصور على أن جميع إصدارات سامسونج من سلسلة هواتف Galaxy S24 تأتي بحواف متطابقة في محيط الشاشة في جميع الجهات، والتي تتميز بتصميم نحيف جداً مقارنة بالجيل السابق.

كما تكشف الصور عن أن هاتف Galaxy S24 يأتي بحجم أكبر في الشاشة بنسبة ضئيلة، مع تصميم أطول وأنحف، بينما تأتي الإصدارات الأخرى بتصميم أكثر سماكة، وهو ما أكدت عليه التقارير السابقة.

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