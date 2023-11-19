تكنولوجيا: ظهور هاتف Samsung Galaxy XCover 7 على قاعدة بيانات Geekbench مع شريحة Dimensity 6100+

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف Galaxy XCover 7 هو الإصدار التالي لشركة سامسونج من سلسلة الهواتف الذكية القوية الخاصة بها.

والآن، وبعد ظهور صور مسربة للهاتف في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر الهاتف على قاعدة بيانات Geekbench ليتم عرض تفاصيل مواصفاته الرئيسية.

تم إدراج الهاتف باسم Samsung SM-G556B وهو مزود بشريحة MediaTek Dimensity 6100+ وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت.

وقد تمكن الجهاز من الحصول على 663 نقطة أحادية النواة و 1867 نقطة في قسم النواة المتعددة. كما كشفت القائمة أيضًا عن نظام Android 14 والذي من المحتمل أن يكون مقترنًا بواجهة One UI 6.

لا توجد اي كلمة رسمية عن موعد الاعلان عن الهاتف ولكن التوقعات تشير إلى قدومه في الربع الأول من عام 2024.

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