شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يصطحب طفله فى غرفة تحكم إطلاق صاروخ Starship والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر البث المباشر لشركة SpaceX إيلون ماسك وشقيقه كيمبال ماسك، وهما يناقشان مع الآخرين في غرفة التحكم في تكساس وينتظران إشارة من صاروخ Starship، ثم ينحني "كيمبال ماسك" للأسفل بعيدًا عن الكاميرا قليلًا، ويقف حاملًا طفلًا صغيرًا أشقر بين ذراعيه، والذى تبين أنه ابن إيلون ماسك البالغ من العمر 3 سنوات، صاحب الاسم الغريب X Æ A-12.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن X Æ A-12 هو واحد من ثلاثة أطفال أنجبهم إيلون ماسك من جرايمز، ويدور حوله نزاع على الحضانة.

رفع ماسك دعوى قضائية ضد جرايمز بهدوء في سبتمبر، متهمًا إياها بالانتقال إلى كاليفورنيا للتحايل على الاختصاص القضائي لمحاكم تكساس، وقال إنه يريد "إقامة علاقة بين الوالدين والطفل" بينه وبين الأطفال الثلاثة.

رفعت جرايمز دعوى قضائية مضادة بعد ثلاثة أسابيع، مطالبًا بالحضانة الجسدية لأطفاله وطلب إلغاء دعوى ماسك.

كما قدمت التماسًا للحصول على أمر تقييدي يمنع أي من الوالدين من نقل الأطفال خارج كاليفورنيا دون الحصول على إذن كتابي من جميع الأطراف أو أمر من المحكمة.

وتبين أثناء إطلاق مركبة Starship، أن كيمبال ماسك كان مع الطفل، الذي بدا بعد ذلك وكأنه يتسلق على كرسي بين الأخوين ماسك، وكان لديه مقعد في الصف الأمامي للموقف المتوتر في SpaceX.

واتضح أن المركبة الفضائية انفجرت قبل أن تصل إلى موقع الانزلاق حول الكوكب، وكانت هذه محاولتها الثانية للطيران إلى الفضاء والدوران حول الأرض ثم العودة للسقوط في المحيط.