تكنولوجيا: تسريب صور جديدة للجهاز اللوحي Oppo Pad Air 2 والذي يبدو وكأنه جهاز OnePlus Pad Go باسم جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Reno11 من Oppo في 23 نوفمبر، ويبدو اننا سنحصل أيضًا على جهاز لوحي جديد.

فقد شاركت شركة Oppo بعض الإعلانات التشويقية لنظام Android القادم مع الجهاز، بينما قام المسرب الشهير Evan Blass بنشر صور تبدو رسمية والتي تكشف عن تصميم الجهاز.

يبدو الجهاز مطابقًا لجهاز OnePlus Pad Go، واستنادًا إلى منشور شركة Oppo على Weibo، سيقدم الجهاز شاشة LCD بدقة 1720 × 2408 بكسل تمامًا مثل OP Pad Go.

ذكرت شركة Oppo أيضًا فلتر الضوء الأزرق الموجود في Pad Air 2 والذي تم تصنيفه لتصفية 60٪ أكثر من الضوء الأزرق الضار مقارنةً بشاشات LCD العادية.

وإذا كان Pad Air2 هو بالفعل جهاز OnePlus Pad Go باسم جديد، فمن المتوقع ان نرى شاشة IPS LCD بحجم 11.35 بوصة ودقة 1720 × 2408 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز.

سيضم الجهاز معالج MediaTek Helio G99 مع ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128/256 جيجابايت.

سيحتوي الجزء الخلفي على كاميرا واحدة بدقة 8 ميجابكسل بينما من المفترض أن تأتي البطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن بقوة 33 واط.

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