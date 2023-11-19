Apple تعلن عن خطة لجلب RCS إلى أجهزة iPhone في عام 2024

Apple تدعم الـ RCS في الأيفون، بعد نزال كبير بين الفقاعات الخضراء والفقاعات الزرقاء، حرب الفقاعات الخضراء والزرقاء رغم تفاهة الأمر الا انه من أكثر الأمور تعقيدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا النزال بسبب الرسائل النصية، ان كنت مستعمل للأيفون في الولايات المتحدة فأنت مستعمل كبير للـiMessage والرسائل بينك وبين اي مستخدم للأيفون تأخذ اللون الأزرق، لكن ان تراسلت مع شخص لا يستعمل iMessage او لا يستعمل ايفون عمومًا فهذا يعني ان الرسائل ستأخذ اللون الأخضر، لكن قد يتغير الأمر مع دعم RCS، فما التفاصيل؟

Apple تدعم RCS في الأيفون

تضيف الشركة دعم RCS لهواتف الايفون الخاصة بها بعد مطالبات كبيرة من شركات مثل جوجل ان تعتمد ابل هذه التقنية في هواتفها والتي ستسهل عملية التراسل بين المستخدمين، وقد يكون هذا حلًا لمشكلة وحرب الفقاعات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن ستستمر، للأسف، حتى مع إعلان ابل دعمها للخدمة الا انها ستكون بجانب iMessage، اي أنك ستتراسل بـ3 خدمات رسائل على الأيفون؛ الـiMessage مع أي مستخدم ايفون، والـ RCS مع أي مستخدم لها بالتحديد هواتف اندرويد، والـSMS لأي شخص لا يمتلك الخدمتين السابقتين، مما يعني ان اللون الأزرق سيظل منفصلًا عن اللون الأخضر في هواتف ايفون ايضًا، هذا ليس أفضل شيء ممكن.

سيجلب RCS العديد من الميزات الشبيهة بـ iMessage إلى المراسلة عبر الأنظمة الأساسية بين أجهزة iPhone و Android مثل علامة القراءة، ومؤشرات الكتابة، ومشاركة الصور والفيديو عالية الجودة، ومشاركة الموقع، لا ندري عن حال الناس في الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا الأمر، اعني هنا لدينا WhatsApp وTelegram لا ندري لماذا لا يستعملون هذه التطبيقات في امريكا بدلًا من هذا النزاع، لكن على أي حال خطوة جيدة من Apple.

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