ماذا تفعل عندما يسقط الآيفون الخاص بك في الماء؟

تتمتع الطرز الذي تم إطلاقها بعد آيفون 7 بمقاومتها للغبار والماء. وبدئا من آيفون XS والإصدارات الأحدث، يتميز هاتف آبل الذكي بتصنيف IP68. هذا يعني أن الآيفون يستطيع أن يصمد تحت الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة مع عمق يتراوح بين 2 و 6 متر بحسب الطراز، إلا أن هذا يعطي إنطباعا للكثير بأن بإمكانهم السباحة بالآيفون أو غمره بالماء ولن يحدث أي شئ. لكن وفقا لآبل، لا ينبغى تعريض هاتفك الذكي للمياه حتى لا يتم إتلافه ولهذا سوف نتعرف خلال السطور التالية على ما هو أول شيء يجب عليك فعله إذا سقط جهاز الآيفون الخاص بك في الماء وما هي الخطوات الصحيحة من أجل إنقاذه من الغرق أو التلف.

قم بإغلاق الآيفون فورا

إذا تعرض هاتفك الذكي للبلل أو سقط في الماء، أول شئ عليك فعله هو إيقاف تشغيله على الفور. لأن الآيفون جهاز إلكتروني ويمكن للماء أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي. وقد يتخيل البعض أن الشاشة لا تزال تعمل بعد تعرض الهاتف للماء. مما يعني أن كل شئ على مايرام. لكن الأمر ليس هكذا، بما أن الآيفون مقاوم للماء، يمكن للشاشة أن تعمل لبضعة دقائق، ولكن تدهور أو تلف المكونات الداخلية سيظهر بعد فترة، لذا لا تغامر وقم بإغلاق الآيفون بمجرد سقوطه في المياه أو تعرضه للبلل وفي حال كان مغلقا بالفعل، لا تقم بتشغيله، وانتظر حتى يجف ويوصى بتشغيله بعد مرور 24 إلى 48 ساعة.

تخلص من الرطوبة

إذا سقط الايفون في مياه مالحة، قم بغسله بمياه عذبة حتى تتخلص من الملح الذي يمكنه التسبب سريعا في تآكل المكونات الداخلية. بعد ذلك، امسح الهاتف بقطعة من القماش الناعمة وتأكد من خلوها من الوبر. لا تنسى الضغط برفق على الأيفون مع جعل المنفذ لأسفل حتى تتخلص من أي قطرات مياه لا تزال عالقة بالداخل. أيضا لا تحاول فتح درجة بطاقة SIM حتى يجف الجهاز بشكل كامل. أما إذا كنت ترغب في تسريع عملية التجفيف، توصي آبل بوضع منفذ الهاتف مباشرة أمام مروحة تنفخ الهواء البارد. اتركه حتى يجف تمامًا قبل توصيل الشاحن. لتسريع عملية التجفيف، يمكنك وضع الآيفون في صندوق أو برطمان محاط بأكياس هلام السيليكا والتي تعمل على امتصاص الرطوبة بكفاءة وسرعة كبيرة.

لا تضع هاتفك في الأرز

لقد سمعنا جميعًا الأسطورة القديمة حول وضع جهاز الايفون الخاص بك في وعاء من الأرز لإزالة الرطوبة، ولكن هذه الطريقة لا تفعل شيئًا حقًا ويمكن أن تسبب المزيد من التآكل نظرًا لأن الأرز لا يمكنه التخلص من تسرب الماء الداخلي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستقر جزيئات الأرز الصغيرة داخل فتحات هاتفك بك والأسوء أنه يمكن أن يختلط النشا بالرطوبة، مما يسبب المزيد من الضرر.

ظهور رسالة اكتشاف سائل

إذا قمت بتوصيل الشاحن الخاص بك ورأيت تنبيه اكتشاف سائل على شاشة جهاز الآيفون الخاص بك، فيجب عليك فصل كابل الشحن على الفور. تقول آبل إن شحن الهاتف عندما يكون المنفذ مبللاً يمكن أن يتسبب في تآكل دبابيس الشحن، مما قد يؤدي إلى مشكلات في الاتصال. يمكنك تجاوز هذا الإشعار في حالة الطوارئ ولكن تذكر أن وجود سوائل في المنفذ قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي في جهازك.

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وصلنا لختام مقالنا بعد أن تعرفنا على ما يجب عليك فعله عندما يسقط الآيفون الخاص بك في الماء وما لا يجب فعله حتى لا يتضرر الهاتف وتتلف المكونات الداخلية، أيضا توصي آبل بعدم استخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط لتحفيف الجهاز ولا تحاول تنظيف المنفذ بواسطة قطن الأذن أو منشفة ورقية.