شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT فى خطر.. 3 من كبار الباحثين فى OpenAI يستقيلون بعد إقالة رئيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقال ثلاثة من كبار الباحثين من شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI بعد إقالة رئيسها التنفيذي، سام ألتمان، نقلاً عن العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع، وأبلغ مجلس إدارة الشركة ألتمان، الذي شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015، أنه تم فصله خلال مكالمة فيديو.

ووفقًا لما ذكره موقع "Business insider"، قالت OpenAI في بيان أعلن فيه القرار، إنها لم تعد لديها الثقة في قدرة ألتمان على قيادة الشركة، مضيفة أنه "لم يكن صريحًا دائمًا في اتصالاته".

وذكرت المعلومات أنه عقب الخبر، قال جاكوب باتشوكي، مدير الأبحاث في شركة OpenAI؛ وألكسندر مادري، رئيس فريق يحلل مخاطر الذكاء الاصطناعي؛ وأخبر سيمون سيدور، الباحث الذي عمل في الشركة لمدة سبع سنوات، زملاءه في OpenAI أنهم استقالوا.

في وقت سابق من هذا العام، نسب ألتمان الفضل إلى باتشوكي لمساهمته في إنشاء GPT-4، وكتب في منشور على X، المعروف سابقًا باسم Twitter، أن "القيادة العامة والرؤية الفنية لجاكوب باتشوكي لجهود ما قبل التدريب كانت رائعة وسنفعل ذلك"، مضيفا "لا أكون هنا بدونها."

كما قال جريج بروكمان، أحد مؤسسي ورئيس شركة OpenAI، إنه سيتنحى عن الشركة بعد الإعلان.

وقال بروكمان في منشور على موقع X، "فخور للغاية بما بنيناه جميعًا معًا منذ أن بدأنا في شقتي قبل 8 سنوات"، لكنه أضاف "بناءً على أخبار اليوم، استقلت".

شارك بروكمان لاحقًا جدولًا زمنيًا موجزًا للأحداث على X، موضحًا كيفية إقالة ألتمان ودور إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي الشركة وكبير علماءها، حيث قال، "تلقى سام رسالة نصية من إيليا يطلب فيها التحدث ظهر يوم الجمعة، وانضم سام إلى Google Meet وكان مجلس الإدارة بأكمله، باستثناء جريج، هناك، أخبر إيليا سام أنه تم فصله، وأن الأخبار ستنشر قريبًا جدًا".

وفي اجتماع شامل عُقد بعد رحيل ألتمان، أجاب سوتسكيفر على أسئلة الموظفين حول ما إذا كانت عملية الفصل بمثابة "انقلاب"، وفقًا لنص الاجتماع الذي اطلعت عليه The Information.

قال سوتسكيفر: "أستطيع أن أفهم سبب اختيارك لهذه الكلمة، لكنني لا أتفق مع هذا.. كان هذا هو قيام مجلس الإدارة بواجبه تجاه مهمة المنظمة غير الربحية، وهي التأكد من أن OpenAI تبني الذكاء الاصطناعي العام الذي يفيد البشرية جمعاء".

كما أنه في عهد ألتمان، أطلقت شركة OpenAI روبوت المحادثة الرائد القائم على الذكاء الاصطناعي ChatGPT وحصلت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار من شركة Microsoft، وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن أحدث إصدار لها من ChatGPT في أول مؤتمر للمطورين.