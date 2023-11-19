تكنولوجيا: جوجل تعمل على تحسين أمان متجر Play لإبعاد التطبيقات المحملة بالبرامج الضارة عن هواتف أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أنشأت جوجل واجهة مستخدم جديدة لمتجر Play، إذ تُظهر لقطات الشاشة المسربة أنه قد يتطلب من بعض مستخدمي اندرويد التحقق من هويتهم وطريقة الدفع المستخدمة لعمليات الشراء داخل التطبيق.

ويمكن استخدام المعلومات التي تم التحقق منها للتأكد من ألا يقوم المستخدم عن طريق الخطأ بتثبيت تطبيق ما في المستقبل بسعر باهظ، أو تثبيت تطبيق محمل ببرامج ضارة عن طريق الخطأ.

فعلى سبيل المثال، يمكن لمستخدمي أندرويد اختيار طلب التحقق من جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال متجر Google Play باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

سيكون لدى المستخدمين خيار إضافة تفضيلات المصادقة باستخدام ميزات أمان أندرويد المضمنة، والتحقق من التطبيقات وجهاز المستخدم باستخدام Play Protect، وتأمين عمليات الشراء التي تتم عبر متجر Play عن طريق إضافة تفضيلات الدفع.



وإذا تم إعداد هاتف أندرويد الخاص بك مع تمكين الإعدادات المناسبة، فيمكن إيقاف التنزيل من متجر Play على الفور أثناء عملية التثبيت إذا تم اكتشاف برامج ضارة.

في الشهر الماضي، ظهرت إعدادات ميزة تسمى Android Safe Browsing والتي من شأنها إخطار المستخدمين بالتهديد في الوقت الفعلي أثناء تصفحهم للإنترنت. وقد يصبح هذا جزءًا من Google Play Protect.

أثناء انتظار جوجل لجعل التحسينات الأمنية لمتجر Play رسمية، يمكن للمستخدمين أن يطلبوا مصادقة جميع عمليات الشراء التي تتم على متجر Play. ويمكن لـ Google Play Protect، كما ذكرنا سابقًا، فحص التطبيقات الموجودة على هاتفك بحثًا عن البرامج الضارة.

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