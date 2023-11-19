عروض بلاك فرايداي تتسع لتشمل جميع المنتجات التي تحتاجها بتخفيضات وخصومات تجعل من تلك الأيام فرصة لاستغلال العروض في الحصول على الملابس والأجهزة وغير ذلك من المستلزمات بأقل مما تتكلف في المعتاد، وبهذا المقال يوجد 10 مواقع يمكنك استخدامها في الإمارات لمعرفة العروض المتاحة وشراء المنتجات من خلالها.

10 مواقع لمتابعة عروض بلاك فرايداي في الإمارات

1- موقع نون Noon UAE :

يتميز موقع نون بكونه واحدًا من أهم المتاجر التي تستطيع استخدامها إلكترونيًا والاعتماد عليها وإيجاد جميع المنتجات التي تحتاجها في مكانٍ واحد بسهولة، ومتجر نون الإمارات لهذا العام يقدم العديد من الخصومات والتخفيضات في فترة عروض بلاك فرايداي على مختلف المنتجات بخصومات تبدأ من 30% وتمتد إلى أكثر من 70%.

2- موقع أمازون Amazon.ae :

يقدم موقع أمازون الإمارات عروضًا متعددة، حيث تصل خصومات المنتجات الصحية والتجميلية إلى 50%، والإلكترونيات مثل الساعات والكاميرات وما إلى ذلك تصل خصوماتها إلى 20%، وتصل عروض الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات إلى 30% خصم، كما يتوافر خصومات أخرى بالموقع تستطيع تفقدها من خلال الرابط.

3- موقع Du UAE :

شركة Du UAE هي شركة من شركات الاتصالات في الإمارات، وتقدم خلال فترة عروض بلاك فرايداي عدة خصومات منها خصومات على الباقات تبدأ من 20% وتصل إلى 50% وخصومات على الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

4- موقع Namshi UAE

تصل خصومات موقع نمشي في عروض بلاك فرايداي لهذا العام إلى 80% على مختلف المنتجات كما يوفر الموقع خصومات على منتجات علامات تجارية مشهورة مثل ELLA بخصم يصل إلى 70% و Defacto بخصم يصل إلى 75% وغيرهما من العلامات التجارية.

5- موقع Sivvi UAE

متجر Sivvi UAE من المتاجر المشهورة في الإمارات بالملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات وما إلى ذلك، وتصل الخصومات لهذا العام إلى 80% على المنتجات مع الحصول على خصم 20% أيضًا عند الطلب لأول مرة من المتجر، كما يوفر المتجر أيضًا منتجات العلامات التجارية المشهورة مع خصومات عليها تبدأ من 20% إلى 70%.

6- موقع Home Centre UAE

متجر هوم سنتر من المتاجر المتخصصة في المفروشات المنزلية في الإمارات، وفي هذا العام يقدم المتجر في فترة عروض بلاك فرايداي Black Friday خصومات على المنتجات من الموقع ومن المتجر تبدأ من 30% وتصل إلى 70% خصم.

7- موقع Splash UAE

من متاجر الملابس والأزياء المشهورة ويوفر خصومات تبدأ من 30% إلى 70% في الفترة الممتدة ما بين يوم 15 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، كما يقدم تخفيضات على أول مرة للطلب من الموقع بقيمة 15% وتخفيضات تصل إلى 100 درهم إماراتي إن وصلت قيمة المشتريات إلى 500 درهم أو أعلى من ذلك.

8- موقع Centrepoint UAE

يوفر موقع Centrepoint UAE في فترة عروض بلاك فرايداي عدة خصومات على جميع المنتجات من الموقع فقد تتنوع الخصومات ما بين المنتجات الخاصة بالأطفال والكبار بجميع الأعمار بداية من 30% وتصل إلى 70% وكذلك على المنتجات التجميلية والمستلزمات الخاصة بالمنازل من الديكور والأثاث والمفروشات.

9- موقع Max Fashion UAE :

يوفر متجر Max Fashion UAE خصومات في عروض بلاك فرايداي تبدأ من 25% وتصل إلى 70% كما توفر عروض على المشتريات التي تتعدى 200 درهم إماراتي بقيمة 7% وتمتد إلى قيمة 18% في حالة وصول المشتريات إلى مبلغ 600 درهم أو أكثر.

1- موقع Sun & Sand Sports

شركة Sun & Sand Sports من الشركات الهامة في مجال بيع المنتجات الرياضية من الملابس والأحذية وما إلى ذلك، وذلك لمختلف الألعاب الرياضية مثل كرة القدم والجري والتدريب والسباحة وغيرهم، وتصل خصومات عروض بلاك فرايداي لهذا العام على الموقع إلى 75% مع خصم 10% على جميع المنتجات و20% على المشتريات التي تتخطى 400 درهم.

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