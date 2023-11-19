شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس المقال لـ ChatGPT يضع شروطًا لعودته أو فتح شركة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد سام ألتمان لعودة مفاجئة كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI مطور ChatGPT وسط ضغوط من المستثمرين لإلغاء إقالته المفاجئة، وهو أحدث تطور في سلسلة أحداث سريعة في شركة الذكاء الاصطناعي التي تقف وراء ChatGPT.

وقال موقع وول ستريت جورنال، إن ألتمان من المفترض أن يقرر بين خيارين في نهاية هذا الأسبوع، حيث يفكر ألتمان في العودة لكنه أخبر المساهمين أنه يريد مجلس إدارة جديدًا وهيكلًا للحوكمة كشرط مسبق، بينما يوازن بين خيار بدء شركة جديدة مع زملائه السابقين في OpenAI الذين قدموا استقالتهم على أثر قرار إقالته.

ونشر ألتمان على موقع X: "أنا أحب فريق Open AI كثيرًا"، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها عبر منصة X، حيث علق من قبل على خروجه المفاجئ من الشركة، وقال إنه شعر وكأنه يقرأ تأبينه، بينما كان لا يزال على قيد الحياة، قائلا "أحبكم جميعاً.. اليوم كانت تجربة غريبة بعدة طرق.. لكن الأمر غير المتوقع هو أن الأمر كان أشبه بقراءة تأبينك وأنت لا تزال على قيد الحياة لكن تدفق الحب أمر رائع".

ويبذل مستثمرو OpenAI جهودًا لإعادة سام ألتمان، الرئيس التنفيذي الذي أطيح به يوم الجمعة من جانب مجلس إدارة الشركة بسبب أنه فشل في أن يكون صريحًا في اتصالاته مع مجلس الإدارة.