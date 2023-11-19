شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ياهو يستعد لمنافسة جوجل من جديد مطلع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، أن ياهو من المتوقع أن يعود إلى سوق محركات البحث مع الإطلاق المخطط لتجربة Yahoo Search الجديدة في أوائل عام 2024، ومن المتوقع أن تبدأ التجربة الجديدة بإعادة التصميم وإعادة تسمية العلامة التجارية، ثم تقديم المزيد من الميزات المتقدمة في وقت لاحق من العام، بحسب تغريدة للشركة.

تعد المنافسة بين Google وYahoo مثالًا كلاسيكيًا، حيث خرج جوجل، المستضعف، منتصراً بفضل تقنيته المتقدمة، وتركيزه على الابتكار، واستعداده لتحمل المخاطر، وفي المقابل، كانت شركة ياهو، الشركة الحالية، بطيئة في التكيف وخسرت الأرض لصالح منافستها الأكثر مرونة، وقد لعب التنافس بين هاتين الشركتين دورًا مهمًا في تطوير الإنترنت.

وقد كانت شركة Yahoo رائدة في سوق محركات البحث منذ تأسيسها في عام 1995، ومع تجربة Yahoo Search الجديدة، تأمل الشركة في استعادة مكانتها في سوق البحث، واعتبارًا من أكتوبر 2023، تهيمن Google على حصة سوق محركات البحث في جميع أنحاء العالم بنسبة هائلة تبلغ 91.55%. ويتبعهما Bing وYandex بنسبة 3.11% و1.83% على التوالي.

ومن المتوقع إطلاق تجربة Yahoo Search الجديدة في الأسابيع الأولى من عام 2024، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات حول التجربة الجديدة في الأشهر المقبلة.