شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة إلغاء الضوضاء تصل لـ "التسجيلات الصوتية" على Google Messages والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتقليل الضوضاء في الخلفية في التسجيلات الصوتية لـ Google Messages، تضيف جوجل، ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء، في منشور كتبه مُرشد التعليمات البرمجية AssembleDebug على موقع TheSpAndroid.

ويبدو أن Google تستعد لميزة ستسمح لمستخدمي Google Message بتمكين إلغاء الضوضاء عند إنشاء تسجيل صوتي، حيث أن الضغط على زر إلغاء الضوضاء عند إجراء التسجيل يجعل من السهل على الشخص الذي يتلقى رسالة صوتية أن يفهم بالضبط ما يقال.

حيث إن إلغاء الضوضاء يقوم بتنظيف الضوضاء المشتتة للانتباه في الخلفية وترك صوتك فقط واضحًا ويمكن لمتلقي الرسالة فهمه بسهولة، ويتوفر إلغاء الضوضاء في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق Google Messages، ولمعرفة إصدار Google Messages المتوفر لديك، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات؛ ابحث عن الرسائل وانقر عليها وانتقل إلى الأسفل، هناك سترى رقم حجم تطبيق الرسائل الذي تقوم بتشغيله حاليًا على هاتف Android الخاص بك.

وتمكنت AssembleDebug من تجربة ميزة إلغاء الضوضاء الجديدة في أحدث إصدار تجريبي من Google News، وقالت إنها "تقلل بشكل كبير من ضوضاء الخلفية"، ويوجد زر تنشيط إلغاء الضوضاء في مربع حوار التسجيل الصوتي ويمكن تشغيله قبل التسجيل الصوتي، أو أثناء تقدم التسجيل الصوتي.

وإذا سبق لك أن أرسلت رسالة صوتية عبر Google Messages ولم يتمكن المستلم من فهم ما كنت تقوله بسبب الضوضاء المحيطة في الخلفية، فستمنع هذه الميزة حدوث ذلك مرة أخرى.

إذا لم يكن لديك تطبيق Google Messages على هاتف Android الخاص بك لسبب ما، فيمكنك العثور عليه من خلال البحث عنه باسمه الصحيح، تطبيق "Messages by Google"، في متجر Play.