الغاء قيود عرض المحتوى على شاشة facebook الرئيسية بسهولة

facebook لا تزال تفرض قيودًا جديدة في اظهار المحتوى على الموقع، فيسبوك منذ فترة بعيدة وهي تتحكم في المحتوى الذي يظهر على شاشتك الرئيسية، بحجة انهم يريدون عرض محتوى ذا جودة عالية من أجلك، وفي نفس الوقت مناسب لما تشاهده على فيسبوك ولما تقوم به في على الموقع، لن نوجع رأسنا بما تفكر فيه شركة Meta لكن ما يهمني هنا ان هناك اعدادات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لمنع عرض المحتوى “الأقل جودة” على شاشتك الرئيسية، فكيف تُغلق هذه الأداة وتلغيها؟ تابع معنا.

لماذا يتحكم facebook في المحتوى المعروض؟

في الواقع فإن فيسبوك تعلن كل فترة انها تتحكم في المحتوى المعروض حتى يحصل المُستخدمون على أفضل تجربة ممكنة، الأداة الأخيرة كما يُقال عنها فهي هدفها تقليل عرض المحتوى قليل الجودة عن الموقع عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والذي سيحلل المحتوى بمعرفته ويُظهر لك ما يراه ذا جودة عالية، هذا بالطبع سيُقلل من ظهور المحتوى الذي ينشره أصدقائك ومعارفك وقائمة الناس الذين تتابعهم، فالحل هنا ان تغلق هذه الأداة، كيف ذلك؟ تابع الخطوات

ايقاف أداة التحكم في جودة المحتوى

افتح تطبيق Facebook وافتح القائمة الجانبية

اختر Settings

من الـSettings اختر News feed

اختر Reduce.

اختر Low Quality Content

قم بالإطفاء عن طريق اختيار Don’t Reduce

facebook وقصة من تقليل عرض المحتوى

منذ فترة طويلة وفيسبوك يقلل من عرض المحتوى المختلف على الشاشة الرئيسية او الـNewsfeed للمستخدمين، وهذا ما يضايق الناس بشكل عام، لأن سياسات فيسبوك في عرض المحتوى تكون غريبة بعض الشيء، بعض المحتوى قد يظهر لك ولا يظهر لغيرك، رغم انه قد لا توجد مشاكل في المحتوى، لكن على العموم فسياسات فيسبوك مع المحتوى من اغرب السياسات التي يمكن ان تقرأها وكل فترة تجد شيء جديد من فيسبوك، فلا أمل فيه تقريبًا.