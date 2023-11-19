شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تحذر من التهديد الناجم عن انتشار العواصف الرملية والترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الأمم المتحدة من أن عدد العواصف الرملية والترابية يتزايد "بشكل كبير" وأن آسيا الوسطى هي الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة الخطيرة، وتضرب العواصف الرملية السامة أجزاء من الصحراء والسهوب وتغطي آسيا الوسطى وشمال أفريقيا ووصفتها الأمم المتحدة بأنها تشكل تهديدا للحياة.

تنعقد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) لمدة خمسة أيام في مدينة سمرقند التاريخية، قبل أقل من أسبوع من افتتاح قمة تغير المناخ COP28 في دبي.

وقال إبراهيم ثياو، أمين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر: "إن مشهد السحب الداكنة من الرمال والغبار التي تجتاح كل شيء في طريقها وتحول النهار إلى ليل هو أحد أكثر مشاهد الطبيعة رعباً".

وأضاف ثياو: "أنها ظاهرة مكلفة تعيث فسادا في كل مكان من شمال ووسط آسيا إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى."

وقالت الوكالة، إن العواصف تؤثر على مناطق أبعد بكثير من مصدرها، وإنه في بعض أجزاء العالم "تضاعف غبار الصحراء في القرن الماضي".

وأضافت: "يدخل الآن ما يقدر بملياري طن من الرمال والغبار إلى الغلاف الجوي كل عام، وهي كمية تعادل وزن 360 هرمًا عظيمًا بالجيزة".

وقالت، إن ما لا يقل عن ربعها يعزى إلى النشاط البشري، لكنها أعربت عن أسفها لأن الاعتراف العالمي بها كان منخفضا ومحدودية البيانات.

وحذر الخبراء من أن العواصف يمكن أن يكون لها آثار تهدد الحياة، لكن الحكومات تفتقر إلى الوسائل اللازمة لمكافحتها بشكل فعال.

وقال البيان: "تنتقل جزيئات الغبار الناعم إلى مستويات عالية من طبقة التروبوسفير، يصل ارتفاعها إلى بضعة كيلومترات، حيث يمكن للرياح نقلها لمسافات طويلة".

وفي الشهر الماضي، التقت وكالة فرانس برس بسكان في طاجيكستان المجاورة يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل صحية أخرى قال الأطباء إنها ناجمة عن العواصف.

وكانت مثل هذه العواصف نادرة في السابق، لكنها تبدأ الآن في الربيع وتستمر حتى الخريف في أجزاء كبيرة من آسيا الوسطى، وغالبًا ما تبدأ العواصف في المناطق الجافة لبحر آرال في أوزبكستان وأيضًا في سهول كازاخستان وأفغانستان المجاورة.

كما أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى الأضرار الاقتصادية التي تسببها العواصف.

وأضاف البيان، أن "العالم يفقد ما يقرب من مليون كيلومتر مربع من الأراضي الصحية والمنتجة كل عام".

وقالت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إنه بين عامي 2015 و2019، تأثر نحو 4.2 مليون كيلومتر مربع (1.6 مليون ميل مربع) في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعادل الحجم المشترك لجميع دول آسيا الوسطى الخمس السوفييتية السابقة.