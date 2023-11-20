شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams: تعرف على 5 ميزات جديدة تسهل إجراء الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت العديد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين التعاون والاجتماعات على النظام الأساسي، وتتضمن الميزات الجديدة تطبيق Meet والنص المترجم المباشر وطمس الصورة والمزيد، وفيما يلى 5 ميزات جديدة للفريق يمكنها مساعدتك في التعاون بشكل أفضل مع زملائك.

ميزة Meet الجديدة تلقت خدمة Teams ميزة تعرف بـ Meet جديدة تتيح للمستخدمين تجربة سلسة من خلال تقديم عرض واحد للاجتماعات القادمة والحديثة، وهذا يجعل من السهل الوصول إلى محتوى الاجتماع وتحسين التعاون.

نسخة مترجمة مباشرة تتمتع الفرق بالفعل بميزات ترجمة مضمنة، ومع ذلك، فقد حصلت الآن على ميزة النسخ المترجم المباشر الجديدة التي تكسر حاجز اللغة من خلال تقديم نصوص الاجتماعات في الوقت الفعلي بأكثر من 30 لغة، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين النص المترجم والأصلي للحصول على تجربة اجتماع أفضل، لكن الميزة متاحة لمستخدمي Teams Premium.

طمس الصورة تعد ميزة Portrait Blur ميزة أخرى تجعل تجربة الاجتماع أفضل للمستخدمين، ويتضمن خيارين ديناميكيين لطمس الخلفية - التمويه القياسي وتمويه الصورة الجديد الذي يضيف إحساسًا سينمائيًا إلى الفيديو، وهذا، وفقًا للشركة، يوفر مظهرًا احترافيًا مع التركيز الشديد على المستخدمين وخلفية غير واضحة.

الملاحظات التعاونية في Teams mobile يتوفر لدى المستخدمين الآن خيار الوصول إلى الملاحظات التعاونية على تطبيق Teams للأجهزة المحمولة، وتكون هذه الملاحظات متزامنة دائمًا مما يسمح للحاضرين بالمشاركة في إنشاء جداول أعمال الاجتماع وعناصر العمل بسلاسة، ويتم تشغيل هذه الميزة بواسطة Loop الذي يضمن مزامنة الملاحظات مع Microsoft To Do وPlanner.