شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Teams: تعرف على 5 ميزات جديدة تسهل إجراء الاجتماعات والان مع تفاصيل الخبر
تلقت خدمة Teams ميزة تعرف بـ Meet جديدة تتيح للمستخدمين تجربة سلسة من خلال تقديم عرض واحد للاجتماعات القادمة والحديثة، وهذا يجعل من السهل الوصول إلى محتوى الاجتماع وتحسين التعاون.
تتمتع الفرق بالفعل بميزات ترجمة مضمنة، ومع ذلك، فقد حصلت الآن على ميزة النسخ المترجم المباشر الجديدة التي تكسر حاجز اللغة من خلال تقديم نصوص الاجتماعات في الوقت الفعلي بأكثر من 30 لغة، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين النص المترجم والأصلي للحصول على تجربة اجتماع أفضل، لكن الميزة متاحة لمستخدمي Teams Premium.
تعد ميزة Portrait Blur ميزة أخرى تجعل تجربة الاجتماع أفضل للمستخدمين، ويتضمن خيارين ديناميكيين لطمس الخلفية - التمويه القياسي وتمويه الصورة الجديد الذي يضيف إحساسًا سينمائيًا إلى الفيديو، وهذا، وفقًا للشركة، يوفر مظهرًا احترافيًا مع التركيز الشديد على المستخدمين وخلفية غير واضحة.
يتوفر لدى المستخدمين الآن خيار الوصول إلى الملاحظات التعاونية على تطبيق Teams للأجهزة المحمولة، وتكون هذه الملاحظات متزامنة دائمًا مما يسمح للحاضرين بالمشاركة في إنشاء جداول أعمال الاجتماع وعناصر العمل بسلاسة، ويتم تشغيل هذه الميزة بواسطة Loop الذي يضمن مزامنة الملاحظات مع Microsoft To Do وPlanner.
تسهل تجربة القناة الجديدة التركيز على الموضوعات الرئيسية، والتفاعل مع أصحاب المصلحة المناسبين، والعثور على معلومات محددة حتى يتمكن فريقك من إنجاز المزيد معًا، وتتميز التجربة الجديدة بعرض جديد للمحادثة في القنوات، ومربع إنشاء متجدد، وجزء معلومات مبسط، وتجربة بحث محسنة داخل القناة، والمزيد.
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