شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف الآخرين عن التجسس على رسائلك وصورك بـiPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة أبل أربع ميزات تعمل كأنظمة أمان لمنع أعين المتطفلين من النظر إلى ممتلكاتك الرقمية الخاصة، ويتضمن ذلك "الوصول الموجه" الذي يحد من تحرك المستخدمين خارج تطبيق واحد على جهازك وخيارًا يخفي التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتردد معظم الأشخاص في السماح لشخص آخر باستخدام هاتف iPhone الخاص بهم خوفًا من أن يتجسس على رسائلهم النصية وملاحظاتهم وصورهم، لكن مع هذه الميزات سيكون الأمر أكثر أمانًا.

استخدام الوصول الموجه على iPhone

قد يطلب بعض الأشخاص استخدام جهاز iPhone الخاص بك للتحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل البريد الإلكتروني أو ممارسة الألعاب، ولكن قد يبحثون أيضًا عن التطبيقات الأخرى الموجودة على الجهاز دون علمك، ولهذا السبب، تمتلك شركة Apple ميزة "الوصول الموجه"، والتي تقفل المستخدم داخل تطبيق واحد.

لقد وجد العديد من المستخدمين أن هذا مثالي لتسليم الهاتف لطفل، مما يسمح له بحظره من التحرك عليه.

تحتوي هذه الميزة على نظام أمان ورمز مرور منفصلين، لذلك حتى إذا كان شخص ما يعرف رقم التعريف الشخصي الخاص بك الذي يفتح جهاز iPhone، فلن يتمكن من رؤية بقية الأشياء الخاصة بك.

لإعداد الوصول الموجه، انتقل إلى الإعدادات > إمكانية الوصول، ثم قم بتشغيل الوصول الموجه.

لبدء جلسة الوصول الموجه، افتح التطبيق الذي تريده، واضغط ثلاث مرات على الزر الجانبي، ثم اضغط فوق الوصول الموجه، ثم ابدأ.

ادخل رمز المرور، ثم أعد إدخاله، ومن هنا، يمكنك أيضًا تشغيل Face ID أو Touch ID لإنهاء جلسة الوصول الموجه.

إخفاء الصور يمكن لشركة Apple إخفاء بعض من ألبومك، وللقيام بذلك، اتجه إلى إنشاء مجلد منفصل في تطبيق الصور يتطلب فتح معرف الوجه أو بصمة الإصبع.

افتح الصور، وحدد الصورة أو مقطع الفيديو الذي تريد إخفاءه، واضغط فوق الزر المزيد، ثم إخفاء.

اكد أنك تريد إخفاء الصورة أو الفيديو.



حافظ على أمان ملاحظاتك الخاصة على iPhone حافظ على أمان ملاحظاتك الخاصة على iPhone يكتب العديد من مستخدمي iOS رسائل شخصية في تطبيق Notes لا يريدون أن يراها العالم، ويمكنك اختيار قفل الملاحظات الفردية.

انتقل إلى "الإعدادات" > "الملاحظات" > "كلمة المرور"، ثم اضغط على "استخدام كلمة مرور مخصصة" ، أو قم بقفل الملاحظات باستخدام Face ID أو Touch ID.



إخفاء التطبيقات التي لا تريد أن يراها الأشخاص إخفاء التطبيقات التي لا تريد أن يراها الأشخاص تعد التطبيقات هي تفضيل شخصي آخر، بما في ذلك تلك المخصصة للمواعدة والعمل، والتي من شأنها أن تكشف عن تفاصيل لا تريد أن يعرفها الآخرون.

ولكن مع بضع ضغطات، يمكنك إخفاء هذه التطبيقات عن الأنظار.

اضغط على شاشة iPhone الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أيقونة التطبيق، ثم حدد "إزالة التطبيق"، ثم "إزالة التطبيق من الشاشة الرئيسية"، وتذكر أن التطبيق لا يزال مرئيًا في مكتبتك وعبر البحث.