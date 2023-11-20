شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسهل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في الرسائل الإعلانية على Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزتين جديدتين لـ Gmail لنظام أندرويد، الميزة الأولى هي زر إلغاء الاشتراك، والذي سيتم إضافته إلى أعلى رسائل البريد الإلكتروني الترويجية، وهذا سيسهل على المستخدمين إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني هذه.

أما الميزة الثانية تتيح للمستخدمين التنقل للخلف دون النقر على زر الرجوع ولكن بطريقة ذكية، ويعد زر "إلغاء الاشتراك" الجديد ميزة مفيدة تعمل على تبسيط عملية إلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني الترويجية.

كما هو موضح على تويتر، عندما يفتح المستخدم رسالة بريد إلكتروني ترويجية، سيرى زر "إلغاء الاشتراك" في الأعلى، فلا مزيد من التمرير لأسفل إلى أسفل البريد الإلكتروني والبحث عن الرابط الصحيح للنقر عليه، فمن خلال النقر على زر إلغاء الاشتراك، يمكن للمستخدم إما إلغاء الاشتراك من قائمة البريد الإلكتروني للمرسل أو زيارة موقع المرسل لإلغاء الاشتراك.

يوفر تحديث Gmail الجديد على أندرويد زر إلغاء الاشتراك والتنقل الخلفي التنبؤي دون تمكينه في خيارات المطور، لكن زر إلغاء الاشتراك متاح حاليًا فقط لعدد محدد من المرسلين، ومع ذلك، من المتوقع أن يتم طرحه لجميع المرسلين قريبًا.

أما التنقل الخلفي التنبؤي هو ميزة تستخدم التعلم الآلي للتنبؤ بالشاشة التي من المرجح أن يعود إليها المستخدم. ينتقل التطبيق تلقائيًا إلى تلك الشاشة عند الضغط على زر الرجوع