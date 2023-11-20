شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدل 24 ساعة.. إنستجرام يختبر ميزة لإبقاء القصص موجودة لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر Instagram ميزة My Week الجديدة التي ستتيح للمستخدمين الاحتفاظ بقصصهم حية في ملفاتهم الشخصية لمدة أسبوع كامل، لكن هذه الميزة ليست متاحة للعامة بعد ولكن من الممكن طرحها.

وسيسمح My Week للمستخدمين بتحديد قصص معينة لإبقائها مرئية في ملفاتهم الشخصية لمدة سبعة أيام، وهذا من شأنه أن يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في كيفية رؤية قصصهم ويسمح لهم بمشاركة المزيد من المحتوى مع متابعيهم.



ويمكن لمنشئي المحتوى استخدام My Week لمشاركة لقطات من وراء الكواليس أو لإنشاء سلسلة مصغرة عن حياتهم أو أعمالهم، ويمكن للشركات استخدام My Week للترويج للمنتجات أو الخدمات أو لمشاركة شهادات العملاء.



ويبدو أن ميزة My Week لا تزال قيد التطوير، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم إصدارها للجمهور، ويشتهر Instagram بتجربة ميزات متعددة في وقت واحد.

وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح هذه الوظائف الجديدة متطورة بالكامل ومتاحة على نطاق واسع، وقامت Meta مؤخرًا بتحديث Instagram وإضافة إمكانات جديدة، ويمكن للمستخدمين الآن تغيير حجم المقاطع واقتصاصها وتدويرها أثناء إنشاء Reels على التطبيق، ويمكنهم أيضًا إضافة مقاطع صوتية من مركز مقاطع Instagram الجديد.