تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن موعد الإعلان عن سلسلة Galaxy S24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل موعد الإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24، وأيضاً موعد توفر الإصدارات الجديدة في الأسواق.

كشفت التسريبات خلال الفترة الماضية عن خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S24 في حدث يعقد في شهر يناير من العام المقبل.

واليوم تقدم أحدث التقارير التي جاءت من “The Elec” تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy S24، حيث تنطلق الإصدارات الجديدة في حدث يعقد في 17 من يناير.

أيضاً تشير التفاصيل الجديدة إلى أن سامسونج تعقد الحدث المرتقب في مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة على عكس المؤتمرات السابقة من Galaxy Unpacked التي عقدت في مدينة نيويورك.

من جانب أخر أوضح التقرير أن سامسونج تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وأيضاً Galaxy S24 Ultra في 18 من يناير أو في 19 من يناير في كوريا الجنوبية.

أيضاً يؤكد التقرير على أن سامسونج تبدأ في تسليم طلبات الشحن الأولى من سلسلة Galaxy S24 في الفترة ما بين 26 إلى 30 من يناير، كما تنطلق الإصدارات الجديدة للأسواق في نفس الفترة.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار سلسلة Galaxy S24 لن يطرأ عليها تغيير كبير في الأسعار مقارنة بسلسلة Galaxy S23 الحالية، ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Galaxy S24 بسعر 900 دولار، بينما يتوفر Galaxy S24 Plus بسعر 1000 دولار، ويأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بسعر يبدأ من 1200 دولار.

يذكر أن سلسلة Galaxy S24 ستكون أولى الإصدارات المقدمة من سامسونج بميزة الذكاء الإصطناعي التوليدي المطور من الشركة، كما تشير التوقعات إلى أن العملاق الكوري تطلق مساعد Bixby الرقمي بعلامة تجارية جديدة “Galaxy AI” والذي يقدم ميزة الترجمة الصوتية في الوقت الفعلي أثناء المكالمات.

المصدر

اعلان





