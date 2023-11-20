تكنولوجيا: هاتف Redmi Note 13R Pro ينطلق بمعالج Dimensity 6080

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن هاتف Redmi Note 13R Pro الذي يأتي بمعالج Dimensity 6080، ومستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 280 دولار.

يتميز هاتف Redmi Note 13R Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+ أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 1000 nit، وتباين 5000000:1، أيضاً تدعم الشاشة معدل لمس 2160Hz، ومعدل تعتيم 1920Hz PW، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما يضم هاتف Note 13R Pro رقاقة معالج Dimensity 6080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

أيضاً ينطلق الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بميزة التكبير البصري حتى 3 مرات، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

كما يتميز Redmi Note 13R Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MIUI 14.

ويضم الهاتف منفذ USB C، ويدعم اثنان من شرائح SIM وشبكات 5G، كما يدعم تقنية GPS، وWi-Fi 5، والبلوتوث 5.3، ويتميز بأبعاد 161.11 في 74.95 في 7.73مم، ووزن 175 جرام.

ومن المقرر أن يتوفر Redmi Note 13R Pro بسعر يبدأ من 280 دولار، بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان بين الأزرق، والأسود وأيضاً الذهبي.

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