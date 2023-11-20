تكنولوجيا: شاشة آيسر الجديدة سبيشال لابز فيو برو 27 ترتقي بتجارب العرض المجسمة ثلاثية الأبعاد من دون نظارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت آيسر عن شاشة سبيشال لابز فيو برو 27، الأحدث من نوعها في مجال العرض المجسم ثلاثي الأبعاد من دون الحاجة لاستخدام النظارات. وترتقي الشاشة الحديثة بطريقة عرض الأفكار والعناصر الصوتية والبصرية، إذ لا تتطلب استخدام أي نظارات أو إكسسوارات خاصة، مما يجعل منها خياراً مثالياً لصانعي المحتوى والمطورين. وتم تزويد الشاشة بحل العرض المجسم ثلاثي الأبعاد سبيشال لابز، بالإضافة إلى نظام Immerse Audio من آيسر، وباقة من الأدوات الحديثة للمطورين والتي تساعد على عرض إبداعاتهم بواقعية غير مسبوقة. وتأتي الشاشة بقياس 27 بوصة ودقة 4K، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من تجارب عرض غامرة وعالية الجودة، في حين يضمن تصميمها المدروس والغطاء القابل للفك تجربة استخدام مريحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تصميم موسَّع لضمان مستوى مميز من الرسومات ثلاثية الأبعاد

تدمج شاشة سبيشال لابز فيو برو 27 أحدث تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد مع قدرات عرض الصور المجسمة في الوقت الحقيقي، وذلك في مشهد موسَّع لدعم صانعي المحتوى في إبداع تجارب ثلاثية الأبعاد. وتستخدم الشاشة الجديدة من آيسر وحدة خاصة لتتبع حركة العين، حيث تعمل على تتبع وضعية المستخدمين وحركتهم في الوقت الحقيقي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتضمن الشاشة، التي تأتي بدقة 4K UHD وقياس 27 بوصة، عرض التفاصيل وعمق الصورة بوضوح تام سواء كانت في وضع ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، مما يسمح للمستخدمين التبديل بين العرض المجسم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد. كما توفر الشاشة معدل تحديث عند 160 هرتز مع درجة سطوع تصل إلى 400 شمعة ودقة في إنتاج الألوان Delta E< 2. ويسهم غطاء قابل للفك في تحسين دقة الألوان وتقليل عوامل التشتيت، مما يساعد المستخدمين على التركيز والحفاظ على جودة الصورة عند عرض تصميماتهم على الشاشة.

نظام Immerse Audio من آيسر: تجربة مرئية صوتية كاملة

توفر شاشة سبيشال لابز فيو برو 27 للمستخدمين تجربة سماعات رأس افتراضية لا تُضاهى، بفضل نظام Immerse Audio من آيسر، ما يعزز إسهامات آيسر الرائدة في تطوير القدرات ثلاثية الأبعاد. ويستخدم النظام الصوتي المبتكر والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي إشارات صوتية موجَّهة وآليات تتبع حركة الرأس لإنشاء تجربة صوتية مكانية من خلال اثنين من مكبرات الصوت باتجاه الأعلى بقدرة 2.5 واط. وتمتزج القدرات الصوتية الغامرة والدقيقة من الشاشة مع تقنية عرض سبيشال لابز لضمان تجربة ثلاثية الأبعاد تنقل جميع التفاصيل والحركات والمشاعر بواقعية لا مثيل لها، سواء في بيئات المتاحف أو صالات العرض.

تصميم مرن لصانعي المحتوى ومختلف الاستخدامات

إلى جانب تجارب العرض ثلاثية الأبعاد، يوفر الجهاز برمجية SpatialLabs Experience Center Pro ، التي توفر للمصممين تطبيقات جاهزة للاستخدام، مثل SpatialLabs Model Viewer ، وغيرها من الإضافات المخصصة لبرمجيات التصميم والتي تسهم في تسريع سير العمل وإنتاج محتوى ثلاثي الأبعاد عالي الجودة. وتتوافق الشاشة مع عدد من أشهر محركات عرض الصور، بما فيها Unreal و Unity ، مما يسمح للمطورين من مختلف المجالات ومستويات الخبرة إنجاز تصميماتهم وتقديمها على أجهزة سبيشال لابز برو. ويتيح برنامج التشغيل Acer Steam VR bridge للمطورين في مجال الواقع الافتراضي والواقع الممتد تحويل تصميماتهم إلى تجارب عرض ثلاثية الأبعاد بجودة عالية ومن دون الحاجة لاستخدام النظارات. وتستفيد الشاشة من محرك وقت التشغيل متوافق مع معيار أوبن إكس آر، لضمان عرض صور مجسمة على التطبيقات المتوافقة.

ويعزز التصميم المرن للشاشة تعدد استخداماتها، ما يتيح استخدامها في مختلف أماكن العمل. وتأتي الشاشة مع حامل ErgoStand متوافق معيار التركيب VESA، كما يمكن تعديل درجة الإمالة والدوران والمحور والارتفاع للوصول إلى زاوية العرض المثالية للمستخدم. كما تم تزويدها بمجموعة من المنافذ المهمة، بما في ذلك HDMI 2.1، وUSB Type-C، وDP 2.0، ومنفذَي USB Type-A.

وعرضت شاشة آيسر سبيشال لابز فيو برو 27 لأول مرة، إلى جانب العديد من أجهزة سبيشال لابز الأخرى، خلال فعاليةImmerse Global Summit، التي أقيمت في أورلاندو بولاية فوريدا بين 17-19 أكتوبر. لمزيد من التفاصيل وللاستفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

الأسعار والتوافر

ستتوفر شاشة سبيشال لابز فيو برو 27 من آيسر (ASV27-2P) في الربع الأول من عام 2024.

تختلف المعلومات الدقيقة للمواصفات والأسعار والتوافر حسب المنطقة. لمعرفة المزيد حول التوافر ومواصفات المنتج والأسعار في أسواق معينة، يرجى التواصل مع أقرب مكتب آيسر عبر الموقع www.acer.ae.

لمحة عن شركة آيسر

تأسست شركة آيسر عام 1976، وهي اليوم واحدة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم ولها حضور في أكثر من 160 دولة. وتركز آيسر في إطار تطلعها نحو المستقبل، على دمج الأجهزة والبرامج والخدمات لإفساح المجال أمام إمكانات جديدة للمستهلكين والشركات. ويُكرس موظفو شركة آيسر، الذين يزيد عددهم على 7700 شخص، جهودهم لدراسة وتصميم وتسويق وبيع ودعم المنتجات والحلول التي تزيل الحواجز بين الناس والتكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.acer.com

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