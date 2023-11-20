تكنولوجيا: مراجعة لسماعة الرأس اللاسلكية Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Logitech سماعة الرأس اللاسلكية Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED بالعديد من التحسينات الذكية مقارنة بإصدار الشركة السابق، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات هذا الإصدار.

التصميم

طورت Logitech سماعة الرأس اللاسلكية G PRO X 2 LIGHTSPEED بتفاصيل دقيقة لدعم المستخدم بتجربة مميزة في الألعاب، كما أنها تتضمن كافة المواصفات السلكية المطلوبة لهذه الفئة من السماعات والتي قدمت في سماعة Logitech G PRO X.

وتتضمن السماعات محركات من الجرافين والتي تعزز تجربة الإستماع لدى المستخدم، من جانب أخر تأتي السماعة ببعض التغييرات في التصميم ويأتي على رأسها مفصل السماعة.

أيضاً تتميز السماعة بإطار معدني، كما تتضمن مفصل إضافي في عصابة الرأس يأتي إلى أعلى وسائد الأذن مباشرة، ويتيح هذا المفصل ضبط كل جهة من وسائد الأذن من السماعة بشكل مستقل مع إمكانية تدوير وسائد الأذن بشكل مسطح عند تثبيت السماعة على سطح المكتب أو في محيط رقبة المستخدم.

وتهدف Logitech بإجراء هذه التغييرات الطفيفة في التصميم إلى دعم المستخدم بتجربة مريحة في إرتداء السماعة لفترات طويلة في جلسات الألعاب.

أيضاً تتضمن PRO X 2 LIGHTSPEED اثنان من وسائد الأذن في كل جهة، حيث تتميز الطبقة الأولى بتصميم من الجلد الناعم، بينما تتميز الطبقة الثانية من القطيفة الناعمة والتي تدعم المستخدم بتجربة مريحة، بشكل خاص في حالة إرتفاع حرارة الجلد في طبقة الوسائد أو في حالة حاجة المستخدم لإرتداء النظارات، لذا فهي إضافة جيدة في تصميم السماعة.

عناصر التحكم في السماعة

تأتي سماعة PRO X 2 LIGHTSPEED بعناصر تحكم في السماعة عند الأذن، والتي تتميز بتجربة سلسة عبر اثنان من الأزرار، حيث يمكن كتم الميكروفون والزر الأخر لدعم الإقتران عبر البلوتوث بالأجهزة، مع التحكم في تشغيل السماعة، وأيضاً التحكم في مستوى الصوتيات.

ويمكن التحكم في عناصر ضبط الصوتيات الأخرى عبر تطبيق Logitech G HUB على أجهزة الحاسب أو أجهزة macOS.

تطبيق Logitech G HUB

يدعم التطبيق مستخدمي سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED بشكل كبير، فمن خلال تطبيق Logitech G HUB سيتاح لمستخدمي السماعة ضبط الصوتيات ومميزات السماعة بالتجربة المفضلة للمستخدم عند تشغيل الألعاب.

أيضاً سيتاح للمستخدم من خلال التطبيق الوصول إلى DTS X 2.0 للضبط بشكل إفتراضي للصوتيات متعددة الإتجاهات، مع إمكانية ضبط معادل الصوتيات EQ بين 5 نطاقات، هذا إلى جانب دعم ضبط مميزات Blue Vo!ce.

كما يتوفر من خلال التطبيق التحديثات الجديد لبرمجيات السماعة، أيضاً يدعم التطبيق المستخدم بتجربة سلسة وسريعة في التصفح في مميزات التطبيق، أو إعدادات EQ، أو الميكروفون.

إختيارات الإتصال في السماعة

تدعم Logitech سماعة G PRO X 2 LIGHTSPE بعدد ثلاثة من الإختيارات للإتصال، حيث يمكن أن تتصل سلكياً بالأجهزة عبر كابل 3.5مم، أو الإتصال عبر البلوتوث، أو أيضاً الإتصال اللاسلكي عبر 2.4GHz USB-A.

وفي حالة الإتصال عبر البلوتوث تدعم السماعة برامج الترميز AAC وSBC، لكن يغيب دعم معايير aptX لأجهزة الأندوريد.

من جانب أخر يعد الإتصال اللاسلكي الإختيار الأفضل عند تشغيل الألعاب للحصول على إستجابة سريعة، وفي حالة تشغيل الألعاب على أجهزة الحاسب، أو جهاز الألعاب PS5 فإن الإتصال اللاسلكي عبر دونجل USB هو الإختيار الأمثل.

كما يعد الإتصال عبر مقبس 3.5مم الإختيار الأفضل لأجهزة Xbox أو أجهزة الألعاب المحمولة مثل Nintendo Switch أو Steam Deck.

أيضاً يعد إختيار البلوتوث الإختيار الأقل توافقاً عند تشغيل الألعاب، حيث يمكن لهذا الإختيار أن يقدم دعم جيد عند الإستماع إلى الموسيقى.

ولا تدعم تقنية البلوتوث الإتصال المتعدد أو الإتصال المتزامن، حيث سيتاح للمستخدم توصيل السماعة بالأجهزة عبر مقبس 3.5مم في حالة إيقاف تشغيل السماعة، بينما ستدعم السماعة الإتصال عبر البلوتوث في حالة الإتصال عبر بالدونجل، إلا أن السماعة ستعمل على التبديل بين الإختيارين.

عمر البطارية في السماعة

أكدت Logitech على أن سماعة الرأس اللاسلكية G PRO X 2 LIGHTSPEED تدعم عمر شحن يصل إلى 50 ساعة من التشغيل قبل أن يحتاج المستخدم إلى شحن السماعة من جديد عبر USB dongle.

وفي التجربة العملية للسماعات مع تشغيل الموسيقى بقدرة 75 ديسيبل إستمرت السماعة بعمر شحن يصل إلى 88 ساعة و27 دقيقة، لكن تتفوق سماعة HyperX Cloud Alpha في عمر الشحن، إلا أن السماعة ستدعم المستخدم بعمر جيد للشحن يرتكز على أسلوب المستخدم في جلسات الألعاب.

آداء السماعة في عزل الضوضاء

تعمل سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED على حجب بمستوى متوسط للضوضاء الخارجية، كما أن السماعة لا تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

أيضاً في حالة فصل ميكروفون السماعة أو في حالة إقتران سماعة G PRO X 2 عبر البلوتوث في المواقع الخارجية فإن أصوات محركات السيارات لن يتم حجبها، حيث يتم عزل هذه الضوضاء غالباً بخاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

الآداء الصوتي للسماعة

تقدم سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED تردد إستحابة يتوافق مع المستوى المفضل للمستخدم مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق.

أيضاً لا ينخفض الصوت متوسط المدى على غرار السماعات من نفس الفئة، كما تركز الشركة بشكل كبير على إخراج bass، وتعزز ميزة ضبط bass بشكل دقيق تجربة الإستماع إلى الموسيقى إلى أعلى مستوى، مع تفاصيل دقيقة دون أن تحجب أصوات الآلات الموسيقية أصوات الغناء أو أي أصوات أخرى.

كما لا يختلف الحال في تجربة الصوتيات في الألعاب، فمع تشغيل لعبة Apex: Legends على جهاز الحاسب كانت التجربة الصوتية واضحة بصوتيات دقيقة لكل مشهد من الإنفجارات، وإطلاق النار دون أن يتم تشتيت إنتباه المستخدم.

وتأتي السماعة بتقنية DTS X 2.0 لتشغيل إفتراضي للصوتيات متعددة الإتجاهات، وتتكامل التقنية مع تطبيق G HUB لضبط الصوتيات بآداء مثالي في الألعاب.

أيضاً يتميز الآداء الصوتي لbass بمستوى مرتفع جداً في البداية، لكن يمكن التحكم في ضبط bass أيضاً عبر الإعدادات في التطبيق، من جانب أخر لا تقدم ميزة الصوتيات متعددة الإتجاهات آداء جيد عند الإستماع للموسيقى، لذا سيكون على المستخدم إغلاق الميزة عند الإنتهاء من جلسات الألعاب.

آداء وجودة الميكرفون في السماعة

يأتي الميكروفون في سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED بآداء جيد، إلا أن الميكروفون لا يدعم البث، كما أنه ليس الأفضل مقارنة بالميكروفونات المقدمة في الإصدارات المنافسة في السماعات المخصصة للألعاب مثل سلسلة Corsair Virtuoso، إلا أنه سيقدم آداء جيد في تطبيقات Zoom وTeam.

وتعمل برمجيات Blue Vo!ce على معادلة وضبط الميكروفون، وتنشيط أدوات ضبط الإشارة، وإزالة الضغط وغيرها.

هل تحتاج لإقتناء سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED؟

إذا رغبت في إقتناء سماعة متطورة مخصصة للألعاب بتجربة صوتية رائعة ومع الكثير من المميزات، ودعم الإتصال بمختلف الأجهزة فإن سماعة G PRO X 2 LIGHTSPEED إختيار جيد للإقتناء، حيث تقدم تجربة صوتية جيدة جداً وتصميم مريح يتوافق مع جلسات تشغيل الألعاب الطويلة، مع مميزات في البرامج تعزز تجربة المستخدم، إلا أنها سماعة من الفئة المتوسطة للألعاب.

0.00 طورت سماعة Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED بتصميم يستهدف الألعاب بتجربة مريحة في الإرتداء لساعات طويلة وآداء صوتي جيد 8.5/10 الإيجابيات عمر شحن طويل للبطارية

إختيارات متعددة للإتصال

تصميم مريح

تجربة صوتية جيدة السلبيات مميزات محدودة

لا تدعم إلغاء الضوضاء النشطة

يختلف دعم الإتصال من جهاز لأخر

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