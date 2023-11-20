تكنولوجيا: مايكروسوفت تضم “Sam Altman” الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس OpenAI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البرمجيات مايكروسوفت عن تعيين”Sam Altman” الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس OpenAI في منصب لقيادة فريق العمل على أبحاث تقنية الذكاء الإصطناعي.

بدأت شركة مايكروسوفت في ضم موظفين جدد لفريق العمل الخاص بتطوير أبحاث تقنية الذكاء الإصطناعي، ولقد تم تعيين “Sam Altman” المؤسس المشارك في OpenAI لقيادة فريق مايكروسوفت، كما انضم أيضاً “جريج بروكمان” لفريق العمل.

ولقد تم تسريح “Sam Altman” من العمل OpenAI يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد قرار مجلس إدارة الشركة التي أشير فيه إلى عدم قدرته على قيادة OpenAI.

ولقد جاء إعلان “Satya Nadella” الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت اليوم بتعيين كلاً من Sam Altman وGreg Brockman لقيادة فريق تطوير أبحاث تقنية الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر أشار”Sam Altman” في تصريحاته إلى أن الشركة تتطلع لإمداد Sam Altman وGreg Brockman بالموارد اللازمة للعمل على أبحاث تقنية الذكاء الإصطناعي المتقدمة.

يذكر أن إعلان مايكروسوفت عن فريق العمل الجديد يأتي بعد مضي أسبوع على إعلان الشركة عن الشريحة المخصصة للذكاء الإصطناعي المطورة من الشركة.

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