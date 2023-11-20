شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم الضغوط لإعادته .. OpenAI تعين مديرا سابقا بـ"تويتش" بديلا لألتمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المحادثات حول إعادة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق سام ألتمان في OpenAI قد انهارت، فوفقًا لموقع The Information وBloomberg، قام مجلس الإدارة الآن بتعيين زميل "ألتيمان" المؤسس المشارك لتويتش " Emmett Shear" كرئيس تنفيذي مؤقت جديد لشركة OpenAI.

وبحسب ما ورد تم الإعلان عن هذا التعيين داخليًا من قبل المؤسس المشارك ومدير مجلس الإدارة إيليا سوتسكيفر، وتم طرد ألتمان فى الأصل من OpenAI بسبب "انهيار فى الاتصال بين Sam ومجلس الإدارة"، وفقًا لمذكرة داخلية صريحة وغريبة للموظفين نشرتها Axios في وقت سابق.

وأعقب هذه الأخبار استقالات العديد من الأعضاء الرئيسيين، بما فى ذلك المؤسس المشارك جريج بروكمان - الذى أطيح به من منصب رئيس مجلس الإدارة - إلى جانب عدد قليل من كبار الباحثين، وقد ينتهي بهم الأمر إلى الانضمام إلى Altman فى أحد مشاريعه الجديدة التي يشاع عنها - لتطوير شريحة ذكاء اصطناعي لمنافسة NVIDIA، وكذلك بناء أجهزة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مصمم Apple السابق Jovy Ive.

لن يكون الأمر مجرد مغادرة ألتمان أيضًا، فوفقًا لتقرير منفصل صادر عن The Information، أعلن "العشرات" من موظفي OpenAI داخليًا أنهم سيتركون الشركة أيضًا، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أعرب البعض عن اهتمامهم بالانضمام إلى شركة ناشئة جديدة محتملة من Altman، وقد ينتهي بهم الأمر مع شركات منافسة تتطلع إلى اصطياد الموظفين، بما في ذلك Google.

يُزعم أن مجلس الإدارة فكر منذ ذلك الحين فى إلغاء إقالة ألتمان، على الرغم من أنه وفقًا لتقرير سابق لبلومبرج، أراد المدير التنفيذي المخلوع من مجلس الإدارة الحالي الاستقالة، وأن تصدر OpenAI اعتذارًا عامًا له، ومن الواضح أن هذا الترتيب لم يحدث في النهاية.

لكن تظل هناك أسئلة حول ما إذا كان أولئك الذين انسحبوا من Altman سيعودون إلى OpenAI، وكيف ستؤثر هذه السلسلة الغريبة من الأحداث على تطوير GPT-5 بالإضافة إلى المشاريع الأخرى ذات الصلة.