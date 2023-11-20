الطقس السيئ يضرب مصر .. تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين إلى السبت 25 نوفمبر 2023.

طقس الاثنين 20 نوفمبر:

- أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية).

- أمطار متوسطه على مناطق من الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ قد تغزر أحياناً على مناطق من دمياط - بورسعيد - بنسبة حدوث (70:60 % تقريبا) رفح - العريش) وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة : على مناطق من مطروح - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية الاسماعيلية - السويس) بنسبة حدوث 50 % تقريبا) تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة - الجيزة - القليوبية) بنسبة حدوث 30% تقريبا) على فترات متقطعة.

- اضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط سرعة الرياح ( 50 : 60 كم/ساعة) وارتفاع الأموج من (3: 4 متر).

الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

- شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الأربعاء 22 نوفمبر إلى الجمعة 24 نوفمبر 2023

شبورة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت 25 نوفمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. على مناطق من الساحل الشمالي من 4 الى 8 صباحاً تقريبا.