تكنولوجيا: تأكيد تاريخ إطلاق هاتف OnePlus 12 رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة OnePlus من خلال صفحة Weibo الخاص بها أنه سيتم الإعلان عن هاتف OnePlus 12 في 4 ديسمبرفي الصين.

سيتم الإعلان عن الهاتف الذكي احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة للشركة. وفي حين أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن، فمن المتوقع أن تعلن الشركة عن OnePlus Ace 3 إلى جانب OP12 في التاريخ المذكور.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، تم تأسيس OnePlus في 14 أكتوبر 2012. وفي 16 يونيو 2021، أعلنت شركة Oppo عن اندماجها مع شركة OnePlus، مع استمرار الأخيرة في العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت مظلة Oppo.



سيأتي OnePlus 12 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3. ولقد أكدت الشركة بالفعل أن إعداد الكاميرا الخلفية سيأتي مع مستشعر الكاميرا الرئيسي LYT-T808 إلى جانب تحسينات كاميرا HyperTone.

ووفقًا للتقارير، سيتم إقران الكاميرا الرئيسية بعدسة فائقة الاتساع IMX581 بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مقربة OmniVision OV64B بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

وبالنسبة لصور السيلفي، من المتوقع أن يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وحسبما ورد، سيصل هاتف OnePlus 12 إلى السوق العالمية في شهر يناير. ومن المتوقع أن يتم إعادة تسمية Ace 3 باسم OnePlus 12R في السوق العالمية.

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