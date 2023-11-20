شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعين بـ"سام ألتمان" لقيادة فريق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تطور مفاجئ إلى حد ما فى ملحمة سام ألتمان وOpenAI بأكملها، أعلنت شركة مايكروسوفت أن رئيس ChatGPT السابق "سام ألتمان" سينضم إلى الشركة، ونشر ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، على موقع X يعلن فيه قرار الشركة.

وقال ناديلا، "نحن متحمسون للغاية لمشاركة الأخبار التى تفيد بأن Sam Altman وGreg Brockman، مع زملائهم، سينضمون إلى Microsoft لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي، ونحن نتطلع للتحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم.

وقال ناديلا أيضًا، إن شراكة الشركة مع OpenAI لا تزال قائمة وستواصل العمل مع الشركة، وقال في المنشور، "نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خارطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه في Microsoft Ignite، وفي مواصلة دعم عملائنا وشركائنا".

وأضاف أن الشركة تتطلع للعمل مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة OpenAI، وأضاف في المنشور، "إننا نتطلع إلى التعرف على Emmett Shear وفريق القيادة الجديد لـ OAI والعمل معهم".

كما رد ألتمان على مشاركة ناديلا برسالة بسيطة "المهمة مستمرة"، لقد راهنت مايكروسوفت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ويعود جزء كبير منه إلى OpenAI وAltman، لذلك سيستمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI في السير على نفس المسار.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم طرد ألتمان بشكل مفاجئ من قبل مجلس إدارة OpenAI، وفي بيان صادر عن مجلس إدارة OpenAI، كان المعنى الضمني هو أن Altman لم يعد مبتدئًا بعد الآن حيث "لم يعد مجلس الإدارة يثق في قدرته على مواصلة قيادة OpenAI"، وصف ألتمان في منشور على X التجربة بأنها "غريبة" وشعر أنها "كانت مثل قراءة تأبينك وأنت لا تزال على قيد الحياة".