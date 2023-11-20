تكنولوجيا: إطلاق ساعة NoiseFit Evolve 4 الذكية مع شاشة AMOLED مستديرة وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق ساعة ColorFit Pro الذكية في وقت سابق من هذا الشهر، أضافت شركة Noise الآن ساعة ذكية أخرى تسمى NoiseFit Evolve 4. وتتميز الساعة بتصميم دائري أنيق، وتكتمل بخيارات متعددة للحزام.

توفر الساعة الذكية NoiseFit Evolve 4 اتصال بلوتوث مع تقنية Noise Tru Sync، مما يضمن اتصالاً سلسًا. ومع عمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 7 أيام، تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED نابضة بالحياة بحجم 1.46 بوصة تعمل دائمًا وتتميز بسطوع 600 نتس في المتر المربع.

وقد تم تحسين الواجهة سهلة الاستخدام من خلال التاج الوظيفي وزر الضغط، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات مع أكثر من 100 وجه للساعة.

كما يمكن لعشاق اللياقة البدنية الاختيار من بين أكثر من 100 وضع رياضي، وقد تم تصميم الساعة لتتحمل الماء والغبار مع معيار IP68.

يتم إجراء مراقبة صحية شاملة، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقياس الأكسجين في الدم، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، وتعقب الدورة النسائية.

ومن أجل السلامة، تتضمن NoiseFit Evolve 4 ميزة الطوارئ SOS. وهي متوافقة مع كل من منصات Android و iOS.

تأتي NoiseFit Evolve 4 بسعر 3999 مع باللون الازرق والاسود (مع حزام معدني). وستكون متاحة للشراء على موقع Noise بدءًا من 22 نوفمبر.

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