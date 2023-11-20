تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يكشف عن Chat AI مع اختصار جديد في أحدث إصدار تجريبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل منصة WhatsApp بالفعل على تعزيز التجربة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في نظامها الأساسي لجعل تجربة المستخدم أفضل.

قبل بضعة أسابيع فقط، كانت تختبر المنصة الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، والآن فهي تقدم ميزة chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تخضع حاليًا للاختبار التجريبي.

واصدرت المنصة إعلان الذكاء الاصطناعي المثير هذا في حدث Meta Connect 2023. وفي آخر تحديث لتطبيق WhatsApp (الإصدار 2.23.24.26) المتوفر من خلال برنامج Google Play Beta، يوجد اختصار جديد رائع في علامة تبويب الدردشات.

يمكنك العثور عليه كزر أعلى أيقونة الدردشة الجديدة. ويجعل هذا الاختصار من السهل جدًا الانتقال إلى الدردشات المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى الاطلاع على قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

يدور هذا التغيير حول جعل الأمور أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين، مما يوفر لهم الوقت والجهد عندما يريدون المشاركة في محادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق.

في الوقت الحالي، تتوفر هذه الميزة لمجموعة مختارة من مختبري النسخة التجريبية، ولكن من المتوقع أن يتم طرحها لجمهور أوسع قريبًا.

علاوةً على ذلك، تعمل المنصة أيضًا على ميزات تجريبية أخرى مثيرة، مثل الرمز السري للوصول إلى الدردشات المقفلة وخيار ملف تعريف منفصل لمساعدة المستخدمين على التمييز بين اتصالات العمل والاتصال الشخصي.

من المؤكد أن هذه التحديثات ستجعل WhatsApp أكثر تنوعًا وسهولة في الاستخدام في المستقبل القريب.

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