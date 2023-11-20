شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقيّم التصميم الجديد لمنصة الإطلاق لـ Starship والان مع تفاصيل الخبر
لكن لم يكن الصاروخ هو الوحيد الذي كان مهندسو SpaceX يقومون بتقييمه، فقد كانوا أيضًا حريصين على رؤية كيف صمد تصميم منصة الإطلاق الجديد تحت الضغط الهائل والقوة التي أطلقها معزز Super Heavy أثناء انطلاقه من منشأة Starbase التابعة لشركة SpaceX في بوكا تشيكا، تكساس.
اتضح أن أداء الطائرة كان جيدًا جدًا، حيث قال إيلون ماسك على موقع X (تويتر سابقًا) يوم الأحد الماضي، إن المنصة كانت في "حالة رائعة" وأنه لا يلزم إجراء أي تجديد للرحلة التالية.
يعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالرحلة التجريبية الأولى في أبريل، والتي شهدت تدمير محركات Super Heavy البالغ عددها 33 محركًا لمنصة الإطلاق، مما أدى إلى إرسال الخرسانة وغيرها من الحطام على مساحة كبيرة.
تضمن تصميم لوحة الإطلاق ما وصفه ماسك سابقًا بأنه "فطيرة فولاذية ضخمة" جديدة تتحد مع نظام طوفان الماء لتوفير الحماية ضد قوة الدفع البالغة 17 مليون رطل الناتجة عن معزز Super Heavy أثناء الإقلاع.
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