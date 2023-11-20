شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحول صور الفضاء إلى موسيقى يمكنك تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعدة سنوات كانت ناسا تنتج ما يعرف بـ "صوتنة" والتى يتم فيها تحويل صور الفضاء إلى مقاطع صوتية بحيث يمكن الاستمتاع بها من قبل الأشخاص ضعاف البصر والجمهور العام المهتمين بتجربة الفضاء بطريقة جديدة، وفي هذا الإطار اتخذت ناسا هذا المفهوم خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تحويل صورة للفضاء إلى مقطوعة موسيقية أصلية تؤديها مجموعة من الموسيقيين.

الصورة المستخدمة كأساس للتركيبات هي لمركز مجرة ​​درب التبانة، ومنطقة مزدحمة بخيوط الغاز، والأشعة السينية، وثقب أسود هائل يسمى القوس A*.

تجمع الصورة بيانات من شاندرا وهابل وسبريتزر لتجميع البيانات من الأشعة السينية والضوء المرئي والأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء.

جلب المشروع الملحن صوفي كاستنر لتفسير الصورة إلى نوتة موسيقية للآلات بما في ذلك الأوتار والبيانو والمداخن والكلارينيت والإيقاع.

وقال كاستنر في بيان: "إنها مثل كتابة قصة خيالية تعتمد إلى حد كبير على حقائق حقيقية". "نحن نأخذ البيانات من الفضاء التي تمت ترجمتها إلى صوت ونضع عليها لمسة إنسانية جديدة."

قالت كاستنر إنها استلهمت الإلهام من خلال التركيز على أجزاء من الصورة وإنشاء مقاطع صوتية تعكس محتويات كل منطقة.

وقال كاستنر: "أحب أن أفكر في الأمر على أنه إنشاء مقتطفات قصيرة من البيانات، والتعامل معها تقريبًا كما لو كنت أكتب موسيقى تصويرية لفيلم للصورة". "أردت أن ألفت انتباه المستمع إلى أحداث أصغر في مجموعة البيانات الأكبر."

وصف فريق شاندرا الذي كان يعمل على الصوتنة ضبط الصورة على الموسيقى كامتداد لعملهم مما يجعل الصور الفضائية في متناول الجميع ومثيرة للاهتمام للجميع.

وقالت كيمبرلي أركاند، عالمة التصور والتكنولوجيا الناشئة في شاندرا: "لقد عملنا لسنوات مع هذه البيانات المأخوذة بالأشعة السينية والمرئية والأشعة تحت الحمراء". "كانت ترجمة هذه البيانات إلى صوت خطوة كبيرة، والآن مع صوفي، نحاول مرة أخرى تجربة شيء جديد تمامًا بالنسبة لنا."

ويأمل في إنشاء المزيد من التركيبات في المستقبل مستوحاة من صور فضائية أخرى.

وقالت أركاند: "في بعض النواحي، هذه مجرد طريقة أخرى للبشر للتفاعل مع سماء الليل تمامًا كما فعلوا عبر التاريخ المسجل". "نحن نستخدم أدوات مختلفة، لكن مفهوم الإلهام من السماء لصنع الفن يظل كما هو."