شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تفتح باب التسجيل بالمرحلة الثانية من "معسكرات LLM" للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من "معسكرات LLM" البالغة 32 معسكرًا، ابتداءً من اليوم 20 نوفمبر حتى 25 نوفمبر الجاري؛ بهدف تطوير مهارات 800 من الكفاءات الوطنية الشابة من حديثي التخرج من التخصصات التقنية في مجال النماذج اللغوية الكبيرة.

أهم برامج التدريب

ويبدأ التدريب في المرحلة الثانية في 3 ديسمبر المقبل - افتراضيًا - ويستمر 4 أسابيع يتعرف خلالها المتدربون على مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي، والشبكات العصبية، والتعلم العميق لبيانات الصور، وتحليل بيانات النصوص، والمفاهيم المتقدمة وتقنيات التحسين لنماذج اللغة، وأساسيات نماذج اللغة، مع استعراض النماذج اللغوية الكبيرة إضافة إلى تأهيلهم للحصول على شهادات احترافية في المجال.

شروط ورابط التقديم

ويشترط للالتحاق بالمعسكرات الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من حملة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات التقنية.

اجتياز اختبار القبول.

إجادة اللغة الإنجليزية.

ودعت "سدايا" الراغبين في الالتحاق بهذه المعسكرات إلى زيارة هذا الرابط، والتسجيل قُبيل تاريخ 25 نوفمبر 2023.

تعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود "سدايا" الرامية إلى تعزيز التوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية في هذه المجالات، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما، من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.