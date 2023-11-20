تكنولوجيا: الكشف عن ألعاب PlayStation Plus Premium والألعاب المجانية الإضافية لشهر نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني لتقديم ثروة من الألعاب في شهر نوفمبر من خلال أحدث كتالوج ألعاب PlayStation Plus.

هذا الشهر، تعد التشكيلة بمزيج من عمليات السطو المتفجرة، وبقاء الزومبي، والآلات، والمزيد للمشتركين في المستويين الإضافي والفاخر.

تتصدر هذه المهمة لعبة Teardown، وهي مغامرة سرقة هدم يتم إصدارها حصريًا في اليوم الأول لأعضاء PlayStation Plus Extra وPremium.

سوف تنغمس في عمليات السطو الإستراتيجية، وتطلق العنان للقوة الغاشمة، وتنقل عبر الفوضى التفاعلية الموجودة في بيئة قابلة للتدمير بالكامل.

تقدم اللعبة مزيجًا فريدًا من المرونة وأسلوب اللعب الناشئ، حيث يمكن للاعبين اختراق الجدران والتغلب على الأعداء وتنفيذ عمليات هروب جريئة.

تشتمل المجموعة أيضًا على Dead Island Riptide Definitive Edition، وهي لعبة تقمص أدوار تغمر اللاعبين في قتال عميق في نهاية العالم من الزومبي.

تتميز النسخة المعدلة بصور محسنة وجميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC) التي تم إصدارها مسبقًا، مما يوفر تجربة تعاونية مكثفة.

تعود لعبة Dragon’s Dogma: Dark Arisen، لعبة تقمص الأدوار والحركة المشهورة، بعودة مظفرة مع قتال مبهج ومغامرة واسعة النطاق في عالم مفتوح برسومات عالية الدقة بدقة 1080 بكسل.

تم تضمين جميع المحتويات القابلة للتنزيل (DLC)، مما يجعلها لعبة لا بد منها لمحبي المغامرات الغامرة.

اما عن Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On، فهي تغزو ساحة المعركة بمعارك مكثفة بين فريقين تضم أكثر من 180 بدلة من 36 عنوانًا. تعد اللعبة بقتال مثير للبدلات المتنقلة في منفذ وحدة التحكم المنزلية هذا.

تشمل الالعاب الأخرى في المجموعة Superliminal و Eiyuden Chronicle: Rising و Nobunaga’s Ambition: Taishi و Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz و River City Melee Mach.

من المثير للدهشة أن كتالوج ألعاب PlayStation Plus يضم أيضًا إضافة غير متوقعة Disney’s Up، وهي لعبة PSP مستوحاة من فيلم 2009.

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