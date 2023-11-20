شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إلغاء حظر رقم على موبايلك الأيفون.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا قمت بحظر رقم هاتف على جهاز أيفون الخاص بك وترغب في إلغاء حظره، فيمكنك القيام بذلك بسهولة في بضع خطوات فقط، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند.

ويمكن أن تكون الخطوات هذة مفيدة إذا قمت عن طريق الخطأ بحظر رقم لم تكن تقصده، أو قمت بتسوية مع صديق كنت على خلاف معه، أو في ظروف أخرى.

سواء كان لديك iPhone 15 أو iPhone 15 Pro أو إصدار أقدم، فإن خطوات إلغاء حظر رقم ما هي نفسها، فهناك طريقتان مختلفتان يمكنك استخدامهما لإلغاء حظر شخص ما عبر جهاز iPhone الخاص بك، اعتمادًا على ما إذا كان مدرجًا في تطبيق جهات الاتصال لديك.من المحتمل أن يكون حظر رقم هاتف على جهاز iPhone الخاص بك على سرعة يتضمن رقمًا غير مرتبط بجهة اتصال، ويمكن أن يكون هذا مسوقًا عبر الهاتف أو محتالًا أو محصلًا للفواتير أو أكثر. كيفية إلغاء حظر رقم هاتف على iPhone الخطوة 1: للبدء، حدد تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك ، بعد ذلك قم بالتمرير للأسفل ثم اختر خيار الهاتف.

الخطوة 2: حدد جهات الاتصال المحظورة اسحب لليسار بجوار جهة الاتصال التي ترغب في إلغاء حظرها واضغط فوق إلغاء الحظر .

كيفية إلغاء حظر جهة اتصال هل لديك جهة اتصال على جهاز iPhone الخاص بك قمت بحظرها مسبقًا، ولكنك تريد الآن إلغاء حظرها؟ وإليك كيفية القيام بذلك.

الخطوة 1: ابدأ بالضغط على تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك، بعد ذلك حدد اسم الشخص الذي ترغب في إلغاء حظره.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل واختر إلغاء حظر هذا المتصل ، وسيتم إلغاء الحظر مباشرة .