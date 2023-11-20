شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة إلغاء حظر رقم على موبايلك الأيفون.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن أن تكون الخطوات هذة مفيدة إذا قمت عن طريق الخطأ بحظر رقم لم تكن تقصده، أو قمت بتسوية مع صديق كنت على خلاف معه، أو في ظروف أخرى.
الخطوة 1: للبدء، حدد تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك ، بعد ذلك قم بالتمرير للأسفل ثم اختر خيار الهاتف.
الخطوة 2: حدد جهات الاتصال المحظورة اسحب لليسار بجوار جهة الاتصال التي ترغب في إلغاء حظرها واضغط فوق إلغاء الحظر .
هل لديك جهة اتصال على جهاز iPhone الخاص بك قمت بحظرها مسبقًا، ولكنك تريد الآن إلغاء حظرها؟ وإليك كيفية القيام بذلك.
الخطوة 1: ابدأ بالضغط على تطبيق جهات الاتصال على جهاز iPhone الخاص بك، بعد ذلك حدد اسم الشخص الذي ترغب في إلغاء حظره.
الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل واختر إلغاء حظر هذا المتصل ، وسيتم إلغاء الحظر مباشرة .
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