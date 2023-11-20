تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتفي Honor 100 و 100 Pro قبل إطلاقهم في 23 نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في 23 نوفمبر، من المقرر أن تعلن شركة Honor عن الهواتف الذكية Honor 100 و Honor 100 Pro في السوق الصينية.

وقبل الإطلاق، ظهرت المواصفات والتكوينات والأسعار لكلا الهاتفين الذكيين على موقع Weibo.

وبحسب ما ورد، سيحتوي كل من Honor 100 و Honor 100 Pro على شاشة OLED منحنية رباعية بحجم 6.78 بوصة. كما كشفت الصور الرسمية ان النموذج القياسي سيحتوي على ثقب واحد، في حين أن إصدار Pro سيحتوي على فتحة على شكل حبة للكاميرا الامامية المزدوجة.

سيتضمن إعداد كاميرا Honor 100 مستشعر IMX816 بدقة 50 ميجابكسل من الامام ومستشعر خلفي رئيسي IMX906 بدقة 50 ميجابكسل مزود بتقنية OIS بالإضافة إلى عدسة فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل.

ومن ناحية أخرى، سيحتوي نظام الكاميرا الأمامية المزدوجة في Honor 100 Pro على كاميرا أساسية IMX816 بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر بدقة 32 ميجابكسل، والذي يبدو أنه عدسة فائقة الاتساع.

سيتضمن تكوين الكاميرا الخلفية جهاز IMX906 رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بمساعدة OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

سيتم تشغيل سلسلة Honor 100 بنظام Android 14 مع واجهة Magic OS UI. ويقال إن كلا الهاتفين يحتويان على بطارية تبلغ سعتها 5450 مللي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقوة 100 واط.

سيحتوي كلا الجهازين على ميزات مشتركة أخرى، مثل الإطار البلاستيكي، ومكبرات الصوت المزدوجة، وNFC، ومكبرالأشعة تحت الحمراء، ومحرك خطي على المحور X.

ومن حيث الأداء، سيحتوي Honor 100 على معالج Snapdragon 7 Gen 3 الذي تم الكشف عنه حديثًا، في حين أن Honor 100 Pro سيحتوي على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 الأكثر قوة.

سيتم شحن سلسلة Honor 100 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين.

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