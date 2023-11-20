9 إكسسوارات للبحث عنها في عروض الـ بلاك فرايداي

إكسسوارات للبحث عنها في عروض الـ بلاك فرايداي..وبعد أن تحدثنا عن أفضل الهواتف التي ستشكل صفقة رائعة في عروض البلاك فرايداي، نتحدث الآن عن الجانب الآخر من مستخدمي الهواتف، وهو الإكسسوارات! السماعات والساعات..فما أفضل الخيارات التي يمكن أن نبحث عنها بين عروض الـ بلاك فرايداي؟ تاليًا سنتعرف على أفضل إكسسوارات للبحث عنها في عروض الـ Black Friday، تابع لتتعرف على المزيد.

أبرز إكسسوارات للبحث عنها في عروض الـ بلاك فرايداي

وتاليًا سنتحدث عن كلا السماعات والساعات الذكية التي يمكن أن تشكل صفقة قوية في الـ Black Friday!

Apple AirPods Pro 2

لا شك بأن أفضل السماعات اللاسلكية التي يمكن أن تبحث عنها سيكون في مقدمتها سماعات أبل، وما نتحدث عنه تحديدًا هو Apple Air Pro 2، والتي تعد من أقوى السماعات في الأسواق العالمية حيث تميزت بكفائتها في تقديم تجربة صوتية رائعة، وتقدم قوة في العزل الصوتي وتأتي مع تتبع ديناميكي للرأس، وموازنة تكيفية للصوت! والكثير من المميزات الأخرى مما يجعلها أحد أفضل السماعات اللاسلكية التي ستشكل صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي.

للتعرف على كامل مواصفات السماعة: من هنا

Anker soundcore liberty Air 3 pro

شركة أنكر تعد من الشركات المنافسة بشكلٍ مباشر لبراند أبل، أثبتت أنكر جدارتها في الجودة التي تقدمها والتي لازالت تقدمها، ولهذا ستكون صفقة رائعة بالنسبة لك أن تتفقد soundcore liberty Air 3 pro من بين عروض الـ بلاك فرايداي، حيث تتميز تلك السماعة بقوة صوتية عالية، تتميز بميزة إلغاء ضجيج قوية، بطارية تصل إلى 8 ساعات في الشحنة الواحدة و32 ساعة إجمالًا بعدد الشحنات، والعديد من المميزات الأخرى التي تجعلها أحد افضل الخيارات لديك عند اختيار سماعة أذن لاسلكية.

للتعرف على كامل مواصفات السماعة: من هنا

Sony WF-C500

شركة سوني من الشركات الرائدة في مجال السماعات منذ وقتٍ بعيد، وقد انضمت إلى السوق العالمي بالسماعات اللاسلكية، ونتحدث عن WF-C500 التي تتميز بنقائها الصوتيّ، وحجمها الصغير في الأذن، وتأتي بـ Digital Sound Enhancement Engine وهو محرك تحسين صوتي، حيث يقوم بتحسين جودة الأصوات التي تستمع إليها، تأتي بميزة إمكانية تحديد مكانها بعد بربطها بهاتفك الأندرويد عن طريق Fast Pair، وتصل إلى 10 ساعات في الشحنة الواحدة! ولذلك ستكون صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي.

للتعرف على كامل مواصفات السماعة: من هنا

Galaxy Buds Pro

تميزت سامسونج للغاية في تقديم سماعة منافسة في سوق السماعات اللاسلكية (الإيربودز) حيث أتت بسماعة Buds Pro الرائعة، التي تميزت بكفائة صوتية عالية وتقدم أداء رائع بجودة معتادة من سامسونج في كافة منتجاتها، وستكون بالتأكيد صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي تلك السنة، حيث أتت بمجموعة ميزات رائعة!

تأتي بقدرة هائلة على منع الضوضاء والعزل التام، حيث تصل إلى تصفية ما يصل إلى 99% من الضوضاء.

تأتي بميكروفون قوي للغاية

تأتي مدعمة بـ Dolby Atoms

تأتي ببطارية قوية تصل إلى 8 ساعات.

للتعرف على المواصفات الكاملة: من هنا

Samsung Galaxy Watch 5

تعد سامسونج أحد أفضل الشركات التي تقدم جودة رائعة في الساعات الذكية، بل ومستخدمة أساسيًا من قبل العديد من المستخدمين، و Watch 5 هي التي نتحدث عنها، والتي يمكن أن تكون صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي، نظرًا لجودتها وما تأتِ به من مميزات، كتتبع النوم ومراقبة حالة القلب؛ حيث تأتي بمخطط القلب الكهربائي، وتحليل المعاوقة الكهربية الحيوية، ومعدل ضربات القلب، تأتي مقاومة للماء وببطارية قوية تدوم لوقتٍ طويل! وميزاتٍ عديدة أخرى تجعلها أحد أفضل الصفقات التي يمكن أن تظفر بها في عروض الـ Black Friday.

للتعرف على كامل مواصفات الساعة: من هنا

Huawei watch GT3

أحد أفضل الساعات الذكية في الأسواق العالمية والتي تقدمها شركة Huawei، والتي تميزت أيضًا بكفائتها في تقديم ساعات ذكية متفوقة،و huawei watch gt3 تتميز بكفائتها في تقديم مميزاتها، تصل في استخدامها إلى 14 يوم متواصل، وتأتي متوافقة مع كلا الأنظمة أندرويد و IOS، مع شاشة أموليد كبيرة مما يحسن تجربة الإستخدام، وتأتي بمدرب احترافي يلازمك في أوقاتك الرياضية حيث توافيك ببيانات اللياقة الخاصة بك وتأتي بأوضاعٍ رياضية كثيرة، بالإضافة إلى أنها تقوم بمتابعة فترات نومك لمساعدتك على تنظيم النوم، ومتابعة نبضات القلب، ومتابعتك صحيًا بشكلٍ شامل، مما يجعلها أحد أفضل الصفقات في عروض الـ بلاك فرايداي.

للتعرف على كامل مواصفات الساعة: من هنا

Huawei watch GT3 Pro

تميزت هواوي للغاية وبجدارة في ساعاتها الذكية التي تقدمها في الأسواق العالمية، حيث أتت بساعة Watch GT3 Pro، التي تميزت بجسم من التيتانيوم القوي، وتميزت أيضًا بتوافقها مع كلا النظامين Ios، Android، اعتدنا دومًا على كفاءة عالية تقدمها هواوي في كافة منتجاتها وقد قدمتها في هذه الساعة، وأتت بمواصفاتٍ قوية، حيث تميزت بإمكانية إجراء المكالمات منها، وشحن أسرع وبطارية تدوم لفترة طويلة، وبالتأكيد تأتي ضد الأتربة والمياة IP68، وأكثر من 100 وضع رياضي!

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Apple Watch 8

لا يمكن أن نغفل عن أبل، فهي من شركة رائدة في تقديم ساعات ذكية قوية عالية المواصفات ومميزة بكفائتها التي لا غبار عليها، وتأتي بساعة Watch 8 التي تميزت بالعديد من المواصفات التي تجعلها صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي، حيث تأتي بشاشة Oled عالية السطوع، وبطارية قوية، وتأتي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، وبالتأكيد متابعة صحية ورياضية كاملة، بكفاءة أبل المعتادة! ولهذا ستكون صفقة رائعة لك في عروض الـ Black Friday.

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Google Pixel Watch 2

لا يمكن التغافل عن أهم الساعات التي يجب أن نذكرها وهي التي تأتي من جوجل، وهي Pixel Watch 2، والتي نافست بها جوجل العديد من ساعات الفلاجشيب في فئتها، وقدمت كفاءة مبهرة في تلك الساعة، حيث أتت بمواصفات رائعة، تأتي بشاشة Amoled قوية بـ 1000 شمعة، مع ذاكرة تخزين 32 جيجا، مع إمكانيات صحية ورياضية رائعة، كمتابعة ضربات القلب ومعدل الأكسجين، وستكون صفقة رائعة في عروض الـ بلاك فرايداي إذا كنت تبحث عن ساعة فريدة للإرتداء.

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