شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام وضع "تقسيم الشاشة" بلعبة Fortnite على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر
وهناك بعض القيود على استخدامها، ولكنها طريقة رائعة للسماح للأصدقاء والعائلة بتجربة إحدى الألعاب المجانية الأكثر شعبية في السوق، وفقا لتقرير digital trend.
ورغم أن لعبة Fortnite متاحة على كل الأنظمة تقريبًا، إلا أن وضع تقسيم الشاشة يقتصر على وحدات تحكم Xbox وPlayStation ، وإذا كنت تقوم بتشغيله على Xbox Series X أو PS5 ، فستستفيد من معدلات إطارات تصل إلى 60 إطارًا في الثانية.
يعد الحصول على صديق للانضمام إلى المرح عملية سهلة، ويتبع نفس الخطوات لجميع وحدات التحكم المتوافقة، ومع ذلك، قبل أن تبدأ تأكد من أن لديك حسابًا ثانيًا ووحدة تحكم متاحة ليستخدمها صديقك، ثم اتبع هذه الخطوات السهلة لتشغيل وضع تقسيم الشاشة:
الخطوة 1: انتقل إلى القائمة الرئيسية .
الخطوة 2: تأكد من توصيل وحدة التحكم الثانية بوحدة التحكم الخاصة بك وتشغيلها.
الخطوة 3: بمجرد الاتصال، يجب دعوة اللاعب الثاني لتحديد حسابه.
الخطوة 4: بعد تسجيل الدخول، سيظهر اللاعب الثاني الآن في ردهة Fortnite .
الخطوة 5: هذا كل ما في الأمر! ستتمكن الآن من الدخول في الألعاب معًا والقتال نحو النصر الملكي.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز