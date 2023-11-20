شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام وضع "تقسيم الشاشة" بلعبة Fortnite على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر لعبة Fortnite في إضافة الكثير من الميزات المثيرة موسمًا بعد موسم، مع تسليط الضوء على وضع تقسيم الشاشة كأحد أهم الميزات، ويوفر هذا الوضع الراحة للعب الثنائي على شاشة واحدة، دون الحاجة إلى توصيل وحدة تحكم إضافية.

وهناك بعض القيود على استخدامها، ولكنها طريقة رائعة للسماح للأصدقاء والعائلة بتجربة إحدى الألعاب المجانية الأكثر شعبية في السوق، وفقا لتقرير digital trend.

ورغم أن لعبة Fortnite متاحة على كل الأنظمة تقريبًا، إلا أن وضع تقسيم الشاشة يقتصر على وحدات تحكم Xbox وPlayStation ، وإذا كنت تقوم بتشغيله على Xbox Series X أو PS5 ، فستستفيد من معدلات إطارات تصل إلى 60 إطارًا في الثانية.

وإليك كيفية لعب Fortnite في وضع تقسيم الشاشة يعد الحصول على صديق للانضمام إلى المرح عملية سهلة، ويتبع نفس الخطوات لجميع وحدات التحكم المتوافقة، ومع ذلك، قبل أن تبدأ تأكد من أن لديك حسابًا ثانيًا ووحدة تحكم متاحة ليستخدمها صديقك، ثم اتبع هذه الخطوات السهلة لتشغيل وضع تقسيم الشاشة:

الخطوة 1: انتقل إلى القائمة الرئيسية .

الخطوة 2: تأكد من توصيل وحدة التحكم الثانية بوحدة التحكم الخاصة بك وتشغيلها.

الخطوة 3: بمجرد الاتصال، يجب دعوة اللاعب الثاني لتحديد حسابه.

الخطوة 4: بعد تسجيل الدخول، سيظهر اللاعب الثاني الآن في ردهة Fortnite .

الخطوة 5: هذا كل ما في الأمر! ستتمكن الآن من الدخول في الألعاب معًا والقتال نحو النصر الملكي.