تكنولوجيا: المعادن والميكروويف أبرز الأشياء التى تعوق عمل الـ Wi - Fi .. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث تقرير عن أن هناك الكثير من المواد داخل المنزل التى تعوق عمل الواى فاى الخاص بك، فكل شيء بدءًا من المعدن حتى المواد السميكة يمكن أن يسبب فوضى لأجهزة التوجيه ذات النطاق العريض لأنه يتداخل مع الإشارة، حتى أى شيء بسيط مثل الميكروويف وهو قيد التشغيل يمكن أن يكون له تأثير، وفقًا لتقرير thesun.

وقال التقرير: قد لا يدرك الناس أن المواد المستخدمة في ملحق مطبخهم قد تكون قاتلًا لشبكة Wi-Fi أيضًا، وصرح أمبر باين، المدير الإداري لشركة Broadband and Talk at Sky ، لصحيفة The Sun أن الناس بحاجة إلى "التفكير بحكمة" بشأن المكان الذي يضعون فيه مركز مزود الخدمة الخاص بهم.

وقال: "الشيء الذي يجب الانتباه إليه هو الإمتدادات ، لذا فإن الفولاذ خاصة الآن مع التكنولوجيا الحديثة ، واستخدام الناس له فى توسيع مطابخهم قد يعوق وصول الإشارات بصورة جيدة إلى كل مكان داخل المنزل .

كما أن وضع مركز الواى فاى في تلك المساحة، فسيكون من الصعب للغاية الوصول إلى اتصالات جيدة عبر الشبكة لانها لا تستطيع المرور عبر تلك العوارض الفولاذية.

في الواقع قد يكون من المفيد إجراء القليل من تجديد الأسلاك فى حالة حدوث أى خلل، وذلك للتأكد من أنه فى مكان مركزى حقًا مرة أخرى.

وهناك تسع من كل عشر حالات عندما يصل المهندس المسئول عن الشبكات إلى مكان عطل الواى فاى بعد التواصل مع الشركة ، قد لا يجد مشكلة في Wi-Fi بالفعل، بل هناك مشكلة في تحديد المركز الذى يتم وضعه به.

كيفية الحصول على أفضل اتصال تعد القدرة على رؤية جهاز التوجيه الخاص بك بأم عينيك إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان المحور الخاص بك في المكان الصحيح أم لا ، وإذا لم تتمكن من رؤيته، فقد تكون هناك مشكلة.

وإذا كان لديك خط رؤية للمركز وكان مرئيًا، فإن احتمالية أن يكون الاتصال قويًا أعلى ، وبالتالي فإن أشياء مثل تخزينها بعيدًا في الخزانة وتحت الدرج على سبيل المثال، يمكن أن تسبب بعض التحديات فيما يتعلق بالوصلات."