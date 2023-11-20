شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام التمان.. الفائزون والخاسرون من رحيل رئيس شركة Open AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد OpenAI في حالة انهيار تام على نفسها، بعد الإطاحة بالرئيس التنفيذي السابق سام ألتمان في قرار صادم لمجلس الإدارة.

ولا يزال السبب الدقيق لقرار مجلس الإدارة إقالة ألتمان غير واضح، ولكن يبدو من المرجح بشكل متزايد أن الأمر كان يتعلق بخدعة اللعب بالسلطة أكثر من أي شيء آخر.

الأمر الواضح هو أن مايكروسوفت، من خلال العمل السريع والقيادة الإستراتيجية الحاسمة من الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، تستعد للظهور فائزًا واضحًا، بغض النظر عن الشكل النهائي لما يبدو عليه OpenAI، بحسب موقع techcrunch الأمريكي.

فبعد ما يبدو أنها كانت مفاوضات متوترة بالأمس، أعلن ناديلا أن كلاً من ألتمان وجريج بروكمان سينضمون إلى مايكروسوفت، حيث يدير ألتمان مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به داخل الشركة كرئيس تنفيذي.

ومنذ ذلك الحين، أشار ما يقرب من 500 موظف في OpenAi أيضًا إلى أنهم سيستقيلون ما لم يستقيل مجلس الإدارة ويعاد ألتمان وبروكمان إلى منصبيهما، وهو ما يعني تدمير الشركة بشكل أساسي.

كل شيء سلس للغاية في هذه المرحلة، وقد تغير الكثير ماديًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع من بعد ظهر يوم الجمعة حتى الآن، بحيث يصعب تحديد الشكل الدقيق الذي ستبدو عليه مجموعة OpenAI أو مجموعة الذكاء الاصطناعي الجديدة من Microsoft بحلول نهاية اليوم.

ولكن هناك شيء واحد واضح للغاية، وهو أنه لا يوجد أحد أفضل حالًا الآن مما كان عليه من قبل، باستثناء شركة مايكروسوفت وحدها.

ويوافق السوق على ذلك: ارتفع سعر سهم مايكروسوفت بما يقرب من خمس نقاط في وقت مبكر من هذا الصباح في التداول، مما يعكس ثقة المستثمرين في التحركات التي قام بها ناديلا.

وتمتلك مايكروسوفت بالفعل حصة ملكية كبيرة في OpenAI، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة المتعددة، لكن الشركة كان لديها أيضًا مستثمرون آخرون، ولا يمكن لأي منهم الاستفادة من انتقال الفريق بأكمله من الكيان الذي كان OpenAI إلى مجموعة الذكاء الاصطناعي الداخلية المملوكة بالكامل لشركة Microsoft والتي تسيطر عليها.

ومن المؤكد أن مايكروسوفت قد تستفيد من استثمارها في OpenAI، لكن الثمن باهظ بالنسبة لشركة تتمتع بموارد Microsoft، نظرًا للجانب الإيجابي الذي يمكن أن تكسبه من خلال الاستحواذ بشكل أساسي على فريق التكنولوجيا الأساسي في OpenAI.

وتوفر Microsoft بالفعل الكثير من البنية التحتية الحاسوبية لتقنية OpenAI، و الآن، تمكنت من الحصول على هندسة واستراتيجية قيادة OpenAI ولكن دون الاضطرار إلى التعامل مع العديد من العقبات التنظيمية التي كانت ستأتي من الاستحواذ الفعلي على OpenAI: من الصعب جدًا على كيانات مثل مجلس المنافسة في الاتحاد الأوروبي أن تتحدى بشكل أساسي مجرد رقم من التعيينات رفيعة المستوى مقابل الاندماج المناسب.

ومن المعلوم على وجه اليقين أن مجموعة Microsoft AI تحت قيادة Altman ستضم جريج بروكمان، بالإضافة إلى قائد GPT-4 جاكوب باتشوكي؛ والرئيس السابق لقسم الاستعداد في OpenAI، ألكسندر مادري؛ الباحث سيمون سيدور وأكثر.

وما إذا كان هذا سيشمل كبير علماء الذكاء الاصطناعي المفتوح إيليا سوتسكيفر، الذي يبدو أنه شارك في الثورة ضد ألتمان في البداية، فهو سؤال مفتوح، و أكد Sutskever على Twitter أنه لن يذهب إلى Microsoft، لكنه أعرب عن أسفه على Twitter بشأن تصرفاته في محاولة واضحة للتصالح مع Altman وBrockman.