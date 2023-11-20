شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطور ميزة "Wonder Wall" .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل إنستجرام على اختبار ميزة جديدة تسمى "Wonder Wall" والتي ستسمح للمستخدمين بنشر الملاحظات والتفاعل مع ملاحظات بعضهم البعض من خلال الرد عليها والإعجاب بها، إلا أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها للمستخدمين في المستقبل القريب.

وتشبه ميزة Wonder Wall تطبيق Google Keep، وهو تطبيق الملاحظات، لكن الفرق الوحيد هو أنه في Google Keep، تكون الملاحظات خاصة، ولكن ليس على Wonder Wall.

وباستخدام ميزة Wonder Wall، يمكن للمستخدمين نشر ملاحظات يمكن لكل من يزور ملفهم الشخصي رؤيتها، وسيتمكن المستخدمون الآخرون من الرد على الملاحظات والإعجاب بها، سيؤدي هذا إلى إنشاء طريقة جديدة للمستخدمين للتفاعل مع بعضهم البعض على انستجرام.

وليس من الواضح متى سيتم طرح ميزة Wonder Wall للمستخدمين، ومع ذلك، يعتقد أليساندرو بالوزي، باحث التطبيقات الذي يتتبع تطوير الميزة، أنه يمكن إصدارها في المستقبل القريب.