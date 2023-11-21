شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ميزة خاصة" تعيدها أبل لمستخدمة ساعتها الذكية مع آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أصدرت Apple نظام watchOS 10، تخلصت من ميزة مفيدة جدًا أحبها مرتدو Apple Watch، حيث سمحت هذه الميزة للمستخدم بتبديل وجه الساعة عن طريق التمرير على الشاشة، يبدو أن إزالة هذه الميزة أزعجت ما يكفي من مالكي Apple Watch لدرجة أن شركة Apple شعرت بأنها مضطرة إلى إعادتها إلى الإصدار التجريبي الثالث من watchOS 10.2.

وبحسب موقع phonearena الهندى، فلاستخدام هذه الميزة، بمجرد تثبيت الإصدار التجريبي 3 من watchOS 10.2 أو بمجرد إصدار Apple لـ watchOS 10.2، انتقل إلى الإعدادات > الساعة، ومن هناك ستتمكن من تحديد طريقة تغيير وجوه الساعة التي تفضلها.

لذا، إذا كان لديك الإصدار التجريبي 3 من watchOS 10.2 على Apple Watch، فيمكنك استعادة هذه الميزة الآن، وإذا لم تكن النسخة التجريبية مثبتة لديك، فسيتعين عليك الانتظار حتى إصدار الإصدار النهائي من watchOS 10.2 والذي سيتم إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

ويمكنك إعداد وجوه الساعة للتمرير إليها من خلال الانتقال إلى تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك، والنقر فوق علامة التبويب Face Gallery، وإنشاء وجوه ساعة بديلة، كما يمكنك إنشاء عدة وجوه مختلفة للساعة لمناسبات مختلفة، بما في ذلك بعض الوجوه الوظيفية مع الكثير من التعقيدات ليوم العمل، ووجه ساعة أكثر رسمية لحفلات العطلات القادمة، ووجوه ساعة أخرى لأحداث أخرى بما في ذلك التدريبات الخاصة بك.

وبتمريرة سريعة، يمكنك تغيير وجه ساعتك لتحصل على ساعة تناسب أي مناسبة دون الحاجة إلى امتلاك أكثر من ساعة، ومن خلال ضبط Apple Watch على تمكين "Swipe to Switch Watch Face"، يمكنك تصفح واجهات الساعة التي قمت بإعدادها بسرعة عن طريق تمرير شاشة Apple Watch.

ليس من الواضح لماذا قررت شركة أبل التخلص من هذه الميزة في المقام الأول لأن تمرير الشاشة في نظام watchOS 10 لا يفعل أي شيء، ومع ذلك، لا بد أن الشركة قد تلقت تعليقات كافية من مستخدمي Apple Watch الذين فقدوا هذه الطريقة السريعة والسهلة لتغيير وجه الساعة على ساعتهم الذكية.