شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز الاختلافات بين كاميرا iPhone 15 وكاميرا 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود العديد من الاختلافات بين iPhone 15 و15 Pro إلى أنظمة الكاميرا الجديدة، كما يوحي الاسم، تقدم أجهزة Pro الكاميرات الأكثر تقدمًا ولكن لا يزال لدى أجهزة 15 و15 Plus أنظمة مميزة، ومع ذلك، الجديد هذا العام هو أن iPhone 15 Pro Max يقف بمفرده باعتباره الطراز الوحيد الذي يتميز بتقريب بصري 5x، وفقاً لموقع 9to5mac.

الكاميرات الخلفية تأتي جميع أجهزة iPhone 15 مزودة بكاميرا خلفية رئيسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل، وصور شخصية من الجيل التالي مع التركيز والتحكم في العمق، وSmart HDR 5، ومع ذلك، يتميز هاتفي 15 Pro وPro Max بأقوى أنظمة الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك، هناك تغيير جديد هذا العام يشهد حصول 15 Pro Max على الكاميرا الأكثر قدرة مع حصول العدسة المقربة على تقريب بصري 5x، وتقتصر هذه العدسة على 3x لـ 15 Pro مثل 14 Pro و15 و15 Plus تحصل على تقريب بصري 2x.

كاميرا آيفون 15 VS كاميرا 15 برو

تحتوي الكاميرات الرئيسية في 15 Pro وPro Max أيضًا على مستشعرات أكثر قوة على الرغم من أن جميع أجهزة iPhone 15 تتميز الآن بمستشعرات بدقة 48 ميجابكسل، على وجه التحديد، هذه مستشعرات رباعية البكسل مقاس 2.44 ميكرومتر لأجهزة Pro ومستشعرات رباعية البكسل مقاس 2 ميكرومتر لأجهزة 15 و15 Plus.

هذا العام، تدعم جميع طرازات iPhone 15 التقاط "صور فائقة الدقة" بدقة 24 و48 ميجابكسل، وهناك كاميرا HEIF Max جديدة بدقة 48 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط صور تفصيلية بدون أحجام الملفات الكبيرة لـ ProRAW (يحصل iPhone 14 Pro أيضًا على HEIF Max ).

ميزة جديدة بارزة أخرى لنماذج Pro هي خيار التغيير السريع (وضبط الإعداد الافتراضي) للأطوال البؤرية المختلفة للكاميرا الرئيسية – 24 و28 و35 ملم، وبالنسبة لـ 15 Pro Max، لديك نطاق تكبير 10x من 0.5x إلى 5x – بأطوال بؤرية من 13 ملم إلى 120 ملم، وتظل الإمكانات مثل التصوير الفوتوغرافي الماكرو ودعم Apple ProRAW حصرية لنماذج Pro.

كاميرا سيلفي TruDepth تحصل كاميرا TrueDepth الأمامية من Apple على أجهزة iPhone 15 على مجموعة من الترقيات الموجودة في الكاميرا الخلفية الرئيسية، الميزة الوحيدة المفقودة في طرازات iPhone 15 vs 15 Pro هي دعم ProRes.

بالنسبة إلى iPhone 15 Pro وPro Max، يقفز تسجيل الفيديو ProRes من 4K30 إلى 4K60، ويعني دعم USB-C 3 بسرعات 10 جيجابت في الثانية في طرازات Pro القدرة على تصوير ProRes مباشرة على محركات الأقراص الخارجية.

يعد تشفير السجل جديدًا أيضًا لتسجيل الفيديو على أجهزة iPhone 15 Pro، مما يوفر المزيد من المرونة والنطاق لتدرج الألوان والتأثيرات المرئية.

ميزة جديدة أخرى للمستخدمين المحترفين هي دعم نظام تشفير الألوان الأكاديمي (ACES)، وتقول شركة Apple إن أجهزة Pro الخمسة عشر هي أول هواتف ذكية في العالم تدعم هذا المعيار.