شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف حسابك على Skype؟ دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان Skype يمتلك شهرة كبيرة في عام 2009، لدرجة أن مايكروسوفت دفعت 8.5 مليار دولار للاستحواذ على الشركة، لكن ماذا لو فكرت في حذف حسابك على سكايب، رغم أنك قد تظن أن الأمر بسيط، لكن لسوء الحظ لا يمكنك حذف حساب Skype الخاص بك دون التخلص من حساب مايكروسوفت نفسه، والذى قد يسبب بعض المشاكل العملية.

ما هو سكايب؟ يتيح لك Skype التواصل مع الأشخاص حول العالم باستخدام الإنترنت على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي، وكان Skype هو البرنامج المفضل لمكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية الدولية منخفضة التكلفة قبل أن تحتل Zoom وWhatsApp وGoogle Meet مركز الصدارة.

ربما تريد حذف حساب Skype الخاص بك لأنك لم تعد تستخدمه، ومع ذلك، إذا كان مرتبطًا بحساب مايكروسوفت نشط، فهذا يشبه هدم منزلك لأنك نادرًا ما تدخل إلى الطابق السفلي.

كيفية التخلص من Skype دون حذف حساب مايكروسوفت: مهما كان سبب رغبتك في حذف Skype، فإليك بعض الحلول التي لا تتضمن حذف حساب مايكروسوفت الخاص:

قم بإزالة Skype من أجهزتك Skype هو أحد منتجات مايكروسوفت وهو تطبيق مستقل خارج Office 365، وهذا يعني أنه يمكنك إزالة التطبيق من جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac أو الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي المتطور الذي يعمل بنظام Android دون حذف حساب مايكروسوفت الخاص بك، هذا هو الحل الأمثل لإخلاء مساحة على جهازك أو تنظيف سطح المكتب أو شاشة الهاتف الذكي.

- حظر جهات الاتصال غير المرغوب فيها

- التوقف عن الظهور في نتائج البحث والاقتراحات

- قم بإلغاء اشتراكك في Skype