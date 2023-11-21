شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حذف رموز OTP و2FA القديمة تلقائيًا على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر
ولحسن الحظ، مع iOS 17، قدمت Apple ميزة تمكنك من حذف رموز المصادقة الثنائية القديمة تلقائيًا، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تنشيط هذه الميزة وإزالة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) القديمة ورموز المصادقة الثنائية (2FA) من جهاز iPhone الخاص بك.
1. إعدادات الوصول
افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.
2. انتقل إلى كلمات المرور
من قائمة الإعدادات، حدد "كلمات المرور".
3. اختر خيارات كلمة المرور
ضمن قائمة كلمات المرور، اضغط على "خيارات كلمة المرور".
4. تمكين التنظيف تلقائيًا
حدد موقع مفتاح التبديل "التنظيف تلقائيًا" وقم بتشغيله.
ومن خلال تنشيط هذه الميزة، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك تلقائيًا بحذف رموز المصادقة الثنائية (2FA) المستخدمة أو منتهية الصلاحية من تطبيقي الرسائل والبريد، وهذا يضمن بقاء جهازك منظمًا وخاليًا من الفوضى غير الضرورية.
إذا كنت بحاجة في أي وقت إلى الوصول إلى رمز التحقق الذي تم حذفه تلقائيًا، فيمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على "تحرير" في الزاوية العلوية اليسرى من تطبيق الرسائل وتحديد "إظهار المحذوفة مؤخرًا".
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