شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة حذف رموز OTP و2FA القديمة تلقائيًا على موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن ضمان أمان جهاز iPhone الخاص بك أكثر من مجرد مزيج قوي من البريد الإلكتروني وكلمة المرور، وتضيف المصادقة الثنائية (2FA) طبقة إضافية من الحماية من خلال طلب رمز الاستخدام لمرة واحدة بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك، ومع ذلك، فإن إدارة هذه الرموز يدويًا قد تكون أمرًا شاقًا وتتسبب في فوضى على جهازك بمرور الوقت.

ولحسن الحظ، مع iOS 17، قدمت Apple ميزة تمكنك من حذف رموز المصادقة الثنائية القديمة تلقائيًا، وفيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في تنشيط هذه الميزة وإزالة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) القديمة ورموز المصادقة الثنائية (2FA) من جهاز iPhone الخاص بك.

اتبع الخطوات التالية 1. إعدادات الوصول

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.

2. انتقل إلى كلمات المرور

من قائمة الإعدادات، حدد "كلمات المرور".

3. اختر خيارات كلمة المرور

ضمن قائمة كلمات المرور، اضغط على "خيارات كلمة المرور".

4. تمكين التنظيف تلقائيًا

حدد موقع مفتاح التبديل "التنظيف تلقائيًا" وقم بتشغيله.

ومن خلال تنشيط هذه الميزة، سيقوم جهاز iPhone الخاص بك تلقائيًا بحذف رموز المصادقة الثنائية (2FA) المستخدمة أو منتهية الصلاحية من تطبيقي الرسائل والبريد، وهذا يضمن بقاء جهازك منظمًا وخاليًا من الفوضى غير الضرورية.