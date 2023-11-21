شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه قائمة Facebook restricted؟ وكيف تستخدمها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الأشخاص أشياء كثيرة على فيس بوك، بدءًا من تحديثات الحياة حتى الأفكار العشوائية، وسواء كان لديك هاتف Android أو جهاز Chromebook رائع، فإن فيس بوك يجعل من السهل مشاركة ما تريد، لكن على الرغم من أن الفيسبوك مصمم لمساعدتك على المشاركة، إلا أنك قد لا ترغب في مشاركة كل شيء مع جميع أصدقائك.

حيث يحتوي فيس بوك على ميزة مفيدة تسمى القائمة المقيدة restricted list والتي تحدد من يمكنه رؤية منشوراتك، وفيما يلى نعرض كيفية استخدامها:

ما هي القائمة المقيدة في فيسبوك؟ القائمة المقيدة على فيس بوك هي قائمة بأصدقائك الذين لا ترغب في رؤية جميع منشوراتك، ويمكن أن يكون هذا شخصًا مثل رئيس أو زميل في العمل، وعند إضافتهم إلى القائمة المقيدة، فإنهم لا يرون سوى المنشورات والمعلومات التي تنشرها للعامة، وتشير أيقونة الكرة الأرضية إلى المشاركات التي تجعلها متاحة للجميع.

أنت لا تزال صديقًا على فيس بوك مع الأشخاص إذا كانوا مدرجين في قائمتك المقيدة، حيث يمكنك مراسلتهم والإشارة إليهم في المنشورات، لكنهم لن يتمكنوا من رؤية جميع مشاركاتك، ولا يتم إخطار المستخدمين بأنه قد تمت إضافتهم إلى القائمة المقيدة، لذا قم بالتقييد.

كيف يمكنك إضافة شخص ما إلى القائمة المقيدة على فيسبوك ؟ يمكنك إضافة أصدقاء إلى قائمتك المقيدة من أي من أجهزتك. يتيح لك القيام بذلك على جهاز الكمبيوتر إضافة أكثر من شخص واحد في نفس الوقت، لذلك قد تجد هذه الطريقة الأسهل.

- انتقل إلى موقع الفيسبوك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اضغط على الأصدقاء على اليسار.

-اختر قوائم مخصصة من الخيارات الموجودة على اليسار.

- حدد Restricted

-انقر فوق الزر "إضافة/إزالة" في الزاوية العلوية اليمنى.

- انقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار الأصدقاء الذين تريد إضافتهم إلى قائمتك المقيدة. تتم إضافة اسمه إلى أسفل النافذة المنبثقة "إضافة/إزالة".

- انقر فوق حفظ.