تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشفت عن تصميم هاتف Galaxy A15 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A15 5G خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان المرتقب.

تقدم سامسونج قريباً للأسواق هواتف Galaxy A15 4G وGalaxy A15 5G، ولقد كشفت التسريبات المصورة الأخيرة عن تصميم A15 5G باللون الأزرق الداكن، والذي يتوفر لاحقاً بألوان الأصفر وأيضاً الأسود.

ولقد أكد مصدر التسريبات على أن هاتف Galaxy A15 5G يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، ومعدل تحديث 90 Hz.

أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 6100 Plus، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومسشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف A15 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن بقدرة 25W، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف، ومن المتوقع أن يتوفر Galaxy A15 5G بسعر يبدأ من 149 دولار في الأسواق.

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