شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Hitman: Blood Money – Reprisal تصل للهواتف المحمولة هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما ظهرت لعبة Hitman: Blood Money لأول مرة في عام 2006، حصل عشاق Hitman على فرصة أخرى لمواصلة مهام العميل 47 القاتلة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة PlayStation 2 وXbox، لكن بحسب أحدث التقارير فإن لعبة Hitman: Blood Money — Reprisal قادمة رسميًا إلى iOS وAndroid في 30 نوفمبر، كما أعلنت شركة Feral Interactive.

وإذا كنت مهتمًا باستعادة القصة والمهام وكل شيء، فيمكنك طلب اللعبة مسبقًا في Apple App Store أو Google Play Store مقابل 15 دولارًا، وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مجرد عملية إعادة إطلاق أخرى وجمع الأموال، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا الإصدار من اللعبة مختلفًا بعض الشيء.

ولإضافة بعض الاختلافات، ستتضمن Hitman: Blood Money — Reprisal ميزات من ألعاب Hitman الأخرى، فعلى سبيل المثال، يعد وضع Instinct – الذي تم تقديمه في الألعاب اللاحقة – جزءًا من هذا الإصدار، والذي يساعد في تسليط الضوء على النقاط المثيرة للاهتمام أثناء تنفيذ المهام.

وسيستفيد اللاعبون أيضًا من واجهة شاشة اللمس القابلة للتخصيص، بالإضافة إلى الدعم الكامل للوحة الألعاب، وهذا يعني أنك لن تواجه أي مشكلة إذا كنت تريد توصيل لوحة مفاتيح وماوس فعليين للعب، وأضاف Feral Interactive أن اللعبة ستأتي إلى Nintendo Switch أيضًا، لكن لم يتم الإعلان عن تاريخ الإصدار.