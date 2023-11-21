شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل تطبيق Apple Music Classical على iPad والان مع تفاصيل الخبر
بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من قوائم التشغيل المنسقة والألبومات الحصرية والمزيد، وتقول Apple إن هذا هو أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم حيث يضم أكثر من 5 ملايين أغنية تتضمن إصدارات جديدة من روائع الموسيقى الشهيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق أيضًا على السير الذاتية للمؤلفين وأدلة الغوص العميق والمزيد.
إذا كنت تخطط لتنزيل تطبيق Apple Music Classical على جهاز iPad، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها:
- افتح متجر تطبيقات Apple على جهاز iPad
- اضغط على أيقونة البحث على الزر واكتب Apple Music Classical
- اضغط على Apple Music Classical من نتيجة البحث
- اضغط على زر Get لبدء عملية التنزيل
- الآن، أدخل كلمة المرور إذا طلب منك ذلك أو قم بمصادقة التنزيل عبر Face ID.
- انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل
- بمجرد اكتمال عملية التنزيل، توجه إلى الشاشة الرئيسية وابحث عن التطبيق. اضغط عليها لفتح.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور لبدء استخدام التطبيق.
لقد سهلت Apple على المستخدمين الوصول إلى تطبيق Apple Music Classical، ليتمكن المستخدمون من استخدام التطبيق، سيحتاجون إلى اشتراك نشط في Apple Music أو Apple One. لاحظ أنه لا يوجد اشتراك منفصل مطلوب للتطبيق. يعمل اشتراك Apple Music أو Apple One معها.
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