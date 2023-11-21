شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل تطبيق Apple Music Classical على iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة أبل تطبيق Music Classical المخصص للموسيقى الكلاسيكية والأغاني والفنانين لنظامي التشغيل iOS وAndroid، وبعد ثمانية أشهر تقريبًا، قامت شركة Apple أخيرًا بإتاحة التطبيق لأجهزة iPad أيضًا.

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من قوائم التشغيل المنسقة والألبومات الحصرية والمزيد، وتقول Apple إن هذا هو أكبر كتالوج للموسيقى الكلاسيكية في العالم حيث يضم أكثر من 5 ملايين أغنية تتضمن إصدارات جديدة من روائع الموسيقى الشهيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي التطبيق أيضًا على السير الذاتية للمؤلفين وأدلة الغوص العميق والمزيد.

إذا كنت تخطط لتنزيل تطبيق Apple Music Classical على جهاز iPad، فإليك الخطوات التي يتعين عليك اتباعها:

- افتح متجر تطبيقات Apple على جهاز iPad

- اضغط على أيقونة البحث على الزر واكتب Apple Music Classical

- اضغط على Apple Music Classical من نتيجة البحث

- اضغط على زر Get لبدء عملية التنزيل

- الآن، أدخل كلمة المرور إذا طلب منك ذلك أو قم بمصادقة التنزيل عبر Face ID.

- انتظر حتى تكتمل عملية التنزيل

- بمجرد اكتمال عملية التنزيل، توجه إلى الشاشة الرئيسية وابحث عن التطبيق. اضغط عليها لفتح.

- قم بتسجيل الدخول باستخدام معرف Apple وكلمة المرور لبدء استخدام التطبيق.